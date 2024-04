La nova comissaria de Mossos de Torredembarra donarà servei a 9 municipis del Baix Gaià

Els Mossos d'Esquadra han estrenat nova comissaria a Torredembarra (Tarragonès) després d'una dècada reclamant-la. En el nou equipament, hi treballaran una cinquantena d'efectius policials que donaran servei a nou municipis del Baix Gaià.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha visitat aquest divendres les instal·lacions que estan actives des d'aquest dijous. El titulat d'Interior ha afirmat que es tracta d'un equipament «molt necessari» per al territori i ha assegurat que la plantilla creixerà en els pròxims anys en el marc de l'ampliació d'agents prevista del cos arreu del país. La construcció de la comissaria ha tingut cost de 5,7 milions d'euros i ha patit retards arran de la covid, entre altres condicionants.

La nova comissaria de districte de Torredembarra dona servei a nou municipis del Baix Gaià, dels quals cinc estan ubicats a l'interior i els quatre restants a la costa. Es tracta d'Altafulla, Roda de Berà, Creixell, la Riera de Gaià, la Nou de Gaià, Vespella de Gaià, Salomó, la Pobla de Montornès, a banda del mateix municipi de Torredembarra . D'aquesta manera, es dona cobertura a una àrea de prop de 100 quilòmetres quadrats.

«Era molt necessari cobrir aquest espai entre tres àrees bàsiques del territori; estic segur que els ciutadans tindran molta més atenció dels Mossos d'Esquadra amb el nou equipament», ha asseverat Elena. Segons les últimes dades estadístiques, en aquest territori hi viuen al voltant de 42.000 persones, una xifra que s'incrementa «considerablement» durant els mesos d'estiu per l'atractiu turístic de la zona.

La nova comissaria depèn de l'Àrea Bàsica Policial del Tarragonès i està formada per una cinquantena d'agents, comandats per un sotsinspector com a cap de la comissaria. En aquestes dependències policials, els Mossos donen servei de seguretat ciutadana, proximitat, oficina de denúncies i també compten amb Àrea de custòdia de detinguts.

Durant la seva visita a les instal·lacions, el titular d'Interior ha destacat que la plantilla creixerà en els pròxims anys en el marc de l'ampliació del cos previst en el conjunt de Catalunya. «La previsió és ampliar aquí i arreu, el cos està creixent, de 17.000 a 22.000 agents, i ara a l'agost entraran 850 agents més, i el juny vinent 850 més i, per tant, el creixement serà generalitzat», ha indicat.

En paral·lel, des d'Interior han assenyalat que la ubicació de les noves dependències permet millorar el servei al ciutadà basat en la proximitat i la coordinació policial. En aquest sentit, han subratllat que en la seva àrea d'influència també hi ha les policies locals de Torredembarra, Altafulla, Roda de Berà i el Creixell, amb les quals el cos ja col·labora per donar la «millor resposta» de seguretat.

Les noves instal·lacions es va començar a construir el setembre del 2022 i han tingut un cost de 5,7 milions d'euros. Es tracta d'un edifici amb materials més sostenibles i eficients. A més, s'ha situat a l'N-340a per facilitar la «ràpida» resposta policial. «Té unes característiques arquitectòniques diferents, molta fusta, molt confortable pels treballadors i per a les persones que siguin ateses pel cos», ha comentat el conseller.

Per la seva banda, l'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ha celebrat la posada en marxa de la nova comissaria i ha recordat que es tracta d'un equipament llargament reivindicat. «Finalment, ho hem aconseguit, malgrat moltes circumstàncies al llarg dels dos últims mandats, entre elles, la covid i la variació de preus que tantes obres han perjudicat», ha afirmat el batlle. Així mateix, Rovira ha assegurat que a partir d'ara la Policia Local es podrà dedicar a fer tasques més «pròpies», ja que la seguretat ciutadana serà «plenament» competència de la policia catalana.

Repunt dels fets delictius

Preguntat pel nombre de fets delictius en aquesta àrea, el conseller Elena ha indicat que a Torredembarra han crescut al voltant d'un 5-6%, tal com va passar l'any passat, segons les dades de la darrera Junta de Seguretat Local. Amb tot, l'alcalde del municipi ha remarcat que aquest «repunt» es deu al creixement dels delictes cibernètics, els quals són els que «creixen més i desvien les estadístiques». De fet, ha dit que quan aquestes dades es tractin des de la regió policial virtual, es «recuperaran» les xifres de «poc creixement que ens ha caracteritzat» en els últims anys.