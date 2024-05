'Sabor Salou' omple el passeig Jaume I amb la millor gastronomia local

El Passeig Jaume I és, des del divendres, el centre neuràlgic de la gastronomia de província amb la celebració de la XII edició de Sabor Salou. Aquesta mostra culinària destaca com un dels esdeveniments gastronòmics més importants de la Costa Daurada, i busca atraure no només locals sinó també visitants arribats de diferents punts de la geografia espanyola i també del Principat d'Andorra.

Sabor Salou transforma l'emblemàtic passeig en un vibrant aparador on els productes de proximitat, la creativitat dels xefs locals són els veritables protagonistes, sense descuidar l'aposta clara per una enologia i productes vitivinícoles de qualitat.

En aquesta edició, Sabor Salou compta amb una participació significativa dels restauradors locals, que han sortit de les seves cuines per oferir directament al públic les seves millors creacions culinàries.

La programació inclou música en viu, zones lúdiques per als més petits i diversos tallers, tant gastronòmics com enològics. En aquesta edició, l'organització espera superar les 45.000 visites, per aixó consolidar Sabor Salou com «una cita imprescindible per a qualsevol amant de la bona taula, la cultura mediterrània i els productes de quilòmetre zero».

