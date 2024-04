Salou presenta un calendari gastronòmic anual per posar en valor la cuina local

Salou Food Experience és la nova marca que va presentar ahir el consistori i l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria (AEH) de Salou per posar en valor «la restauració local». Enguany s’hi sumen un total de nou propostes gastronòmiques que, tal com apuntava l’alcalde de Salou i president del Patronat Municipal de Turisme, Pere Granados, tenen un doble objectiu: «Promoure la nova generació de restauradors salouencs, que estan creant una nova identitat de la nostra gastronomia, i afegir una nova dimensió i valor a l’activitat turística a través de la restauració, que és la clau de la consolidació del nostre compromís amb la desestacionalització i la sostenibilitat econòmica i laboral».

Les Jornades Gastronòmiques de l’Arròs seran les encarregades de donar el tret de sortida al calendari anual aquest divendres. Del 12 al 28 d’abril, una vintena de restaurants participaran en aquesta iniciativa que, tal com apuntava el president de l’AEH de Salou, Pep Moreno, «si una cosa té Salou com a riquesa cultural gastronòmica és que té molta varietat de restaurants, i l’arròs n’és el vincle». Moreno afirmava que aquestes «són les primeres jornades que es van fer, continuen tenint molt èxit i els restauradors esperem amb ganes la data perquè comencin». Pel que fa a la resta de propostes, el mes de maig acollirà, un cop més, el Sabor Salou. El regidor de Dinamització Econòmica, Hèctor Maiquez, explicava que, en aquesta proposta «són els establiments els que sortiran al Passeig Jaume I, del 3 al 5 de maig».

Enguany torna també una doble edició de la proposta Del Mar a la Taula. La primera arribarà del 17 de maig al 2 de juny i es dedicarà al peix blau, ja que, segons el president de l’AEH de Salou, «és un producte molt nostre, amb un segell de qualitat certificada, i és un producte més versàtil». La següent proposta, ja consolidada al municipi, es dedicarà al calamar. Del 25 d’octubre al 10 de novembre tornarà «la cita clàssica al municipi amb un producte propi i referent de la cuina local». Entre altres iniciatives, enguany torna Saloween Street. De l’1 al 3 de novembre el Passeig Jaume I es tornarà a transformar després de l’èxit de l’any passat.

Des del consistori també s’impulsarà enguany una nova experiència: Salou Wine Experience. L’objectiu és situar al municipi dins l’escena enològica, ja que, tal com apuntava Maiquez, «estem envoltats de vuit Denominacions d’Origen i volem aprofitar aquest fet perquè Salou sigui el punt per descobrir la riquesa enològica dins del nostre territori».

D’altra banda, el batlle anunciava ahir que «la setmana vinent es farà una plantació al Pla de Maset d’una varietat extingida, el pàmpol girat». En aquesta línia, explicava que «ara es farà la primera plantació, però la vinya ha d’arrelar. Ja s’està treballant en el projecte que serà conjunt amb la URV i, per tant, tot i que serà un fet simbòlic, Salou produirà vi». Granados destacava que «és un projecte que ens fa molta il·lusió perquè permet recuperar part del patrimoni històric del municipi, que és desconegut per molta gent, i crear un nou producte turístic al voltant de l’enologia».

L'apunt

Granados: «La segona despesa més important dels turistes a Salou es destina a la restauració»

​L’alcalde de Salou i president del Patronat Municipal de Turisme, Pere Granados, apuntava que «després de l’allotjament, la segona despesa més important dels turistes a Salou es destina a la restauració». El batlle destacava que aquesta dada «verifica que el camí que es va iniciar des del Patronat Municipal de Turisme per vincular el producte turístic amb la professionalitat dels nostres xefs, la qualitat del producte i la seva innovació, va ser l’adequat». A més, Granados va afegir que la gastronomia local «cada any creix perquè l’oferta cada cop és més àmplia, innovadora i de qualitat». En aquest sentit, assegurava que «tenim potencial, professionalitat i relat. Hem de reconèixer la feina ambiciosa dels empresaris i professionals de la restauració, així com el seu compromís, la seva implicació i la dedicació. És tan important com indiscutible».