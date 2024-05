Incidents en un partit de futbol base entre La Pobla i la Canonja

Aquest dissabte a la tarda s'han produït incidents al Camp d'Esports Municipal de la Canonja després d'un partit entre els cadets de 2a divisió del Club de Futbol la Canonja i la Fundació P.E. F. La Pobla de Mafumet.

Mentre l'equip procedent de La Pobla celebrava la seva victòria (1-2) i ascens, s'ha produït una baralla entre els membres dels dos equips, que poc després ha estat dissolta per altres jugadors i pares d'aquests.

Segons sembla, alguns dels jugadors del C.F. Canonja s'haurien sentit molestos per les celebracions de l'equip rival, i haurien iniciat els aldarulls. No obstant això, membres del C.F. Canonja han explicat a xarxes que els incidents han estat el resultat de comentaris i insults racistes per part de membres del públic de l'equip contrari i insults dels seus jugadors.

