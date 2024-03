La FiM Vila-seca oferirà una quarantena de propostes musicals en la seva 20a edició

La FiM, la Fira de Música Emergent i Familiar de Vila-seca (Tarragonès), ha programat una quarantena de propostes «arriscades i diverses», coincidint amb la 20a edició del certamen, la quarta des de la represa. Del 16 al 19 de maig s’oferiran 23 actuacions de grups emergents amb «molts noms desconeguts i per descobrir» com la cantautora Elena García, el duet Carmen y María, Dianka o Andreu Peral, i altres «que ja comencen a sonar i que se’ls augura una trajectòria de futur interessant» com Eloi Duran, LLUM o Mama Dousha, segons ha detallat el director artístic del festival, Martí Marfà. D’altra banda, s’oferiran setze propostes familiars, amb 32 actuacions, on es barregen estrenes de noves produccions i companyies històriques.

Marfà ha celebrat que des que el 2021 es va reprendre el projecte de la FiM -es va deixar de fer durant cinc anys, entre el 2016 i el 2020- s’han aconseguit els objectius marcats. «La FiM torna a ser la cita primaveral del sector musical», ha defensat el director artístic del certamen, qui ha afegit que també esdevé «una trobada professional de referència i, alhora, és un escenari d’estrena per a nous artistes i nous públics».

Unes paraules que també ha compartit la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vila-seca, Manuela Moya, qui ha afirmat que «arribar a una 20a edició és tota una declaració d’intencions». Moya ha subratllat que la FiM és «un espai necessari» a Catalunya, sobretot, per ajudar aquelles propostes emergents i familiars a projectar-se.

Marfà i Moya també han coincidit en afirmar que enguany, amb la celebració dels vint anys, «es culmina el cicle de represa» i «és moment de fer balanç, de gaudir de la feina feta i de celebrar els èxits assolits». De fet, el consistori ja està treballant en un nou espai per a l’homenatge de les dues dècades de recorregut de la FiM, on s’espera que hi participin tots els directors artístics que han format part del projecte.

Unes 40 propostes musicals

De moment, del 16 al 19 de maig, la fira oferirà 39 propostes musicals -55 actuacions- que tindran lloc en vuit escenaris diferents: el Castell de Vila-seca, el Celler de Vila-seca, el Parc de la Formiga, l’Auditori Josep Carreras, l’Auditori Alcalde Josep Malapeira, el magatzem i trencadora d’avellanes ‘Cal Parera’ i la Plaça de Voltes.

Per aquests escenaris hi passaran més de 150 artistes, dels quals un 65% seran propostes liderades o formades per dones. A més, Marfà ha destacat que, enguany, un 92% dels projectes musicals són estrenes.

La secció emergent estarà formada per Alba Armengou, Andreu Peral, Apel·les Carod, Belén Natalí, Carla Collado, Carmen y Maria, Dianka, Elena García, Eloi Duran, Filipin Yess, Kuu, La Niña Paracaídas, Les Testarudes, LLUM, Mama Dousha, Sandra Monfort, Sara Aldana i VITTARA.

D’altra banda, les propostes familiars aniran a càrrec de 2princesesbarbudes, Alba Careta i Henrio, David Font Forcada, December Quintet, Kune Teatre, La Curiosa, La Ludwig Band, La Menuda Produccions, Landry, Parcours, Pentina el Gat, Pep Farrés i Guillem Martí, Ramon Prats, Sound de Secà, The Penguins- Reggae Per Xics i Txalap.art.

Més de 700 propostes presentades

Aquests quaranta grups i artistes han estat els escollits per a la programació oficial del certamen de les més de 700 propostes presentades. Una tasca «apassionant i traumàtica» a parts iguals, per tal d’oferir una programació «diversa, representativa i amb perspectives de futur», segons ha afirmat el director artístic del FiM, qui ha reconegut que han hagut de deixar fora «propostes que els agraden i que els resulten interessants».

Paral·lelament a la programació oficial, el FiM també acull la Programació OFF, comissariada pel Conservatori de Vila-seca i per l’Associació Rodautors, on també hi participen grups locals del municipi amb diferents estils i formacions. En aquest cas, les actuacions tindran lloc a la Plaça de Voltes, al Parc de la Formiga i pels carrers de Vila-seca del 6 al 7 de maig.

Programa per a professionals

Amb la voluntat de seguir sent un espai per als professionals del sector, la FiM també ha organitzat diversos tallers i espais de trobada. Entre elles, destaca la Jornada Catalan Arts per a Professionals Emergents que tindrà lloc el 17 de maig. A més, enguany i com a novetat, també s’ha organitzat, conjuntament amb la Fundació SGAE, una jornada específica adreçada a músics i autors musicals emergents, que tindrà lloc el 18 de maig, en el marc del projecte SOC AUTOR, i on també hi participa la xarxa de Cases de la Música.