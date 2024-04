El músico Joan Reig canta a las ganas de largarse

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

«Quería volar, y dejarse ir, y que la lluvia le empapara hasta el día siguiente», canta Joan Reig. Lo hace, una vez más, en solitario, siguiendo el camino que inició hace unos años, en paralelo a su grupo de cabecera, Els Pets. Tres años después de presentar su segundo disco, Bagatzem, que era una recopilación de poemas y canciones en torno al concepto de la pérdida, ahora emprende un nuevo camino cambiando tanto la forma como el fondo.

Así lo confirma el mismo Joan, quien explica que su intención «es ir publicando singles, como se hacía en los años 60 y, dentro de un tiempo, cuando tenga bastantes canciones, quizás hacer uno de larga duración». De esta forma, afirma Reig, «los discos parece que tienen más vida, porque con un LP, con el primero sencillo parece que ya se quema todo». Además, corrobora el de Constantí, «esta también es la dinámica de la industria».

Con Volia volar, Reig admite iniciar una nueva etapa después de Bagatzem, «que era un trabajo bastante intenso, que exigía mucho del público y que estaba pensado para hacer en teatros». Ahora, afirma, trabaja para acabar configurando «un concierto más vivo, que se pueda dar en las plazas de los pueblos con gente bebiendo y chiquillos corriendo». Este sencillo será, pues, el primer paso o, tal como lo denomina Joan, «la primera postal» de un trabajo que culminará con un espectáculo y, muy probablemente, con un soporte físico.

Con respecto a la canción, Volia volar supone también un cambio de rumbo con respecto a Bagatzem, con una vuelta contagiosa que habla «de este sentimiento que todos tenemos en algún momento u otro, de querer mandarlo todo a hacer puñetas para volver a coger las riendas de nuestra vida».

Una sensación, subraya Joan, que se puede aplicar tanto en el ámbito sentimental, como profesional o político, y que «sólo los más valientes o valerosos son capaces de hacer realidad». Es «aquel marcharse al extranjero o irse al Pirineo a hacer de pastor, pero también afrontar rupturas radicales, como un divorcio».

En cuanto a la composición, Joan explica que «musicalmente, Voliar volar es una canción que bebe mucho de la tradición del rock americano de toda la vida que he escuchado siempre», a la vez que asegura que «a mi edad no pretendo inventar nada, ni tampoco podría, porque a estas alturas mis referentes ya los tengo todos, tanto el personal, como los políticos y los musicales». Y, en este sentido, concluye, «no hago otra cosa que beber de las fuentes que me han formado como músico».

Volia volar ha sido producida, grabada y mezclada por Txabi Àbrego en el Zulo de Almacelles este mes de marzo, y masterizado por Juanjo Muñoz en Catmastering de Manresa. En la grabación, Joan Reig ha contado con Txabi Àbrego (guitarras eléctricas, teclados y segundas voces), Sergi Carós (bajos y segundas voces), Sergi Esteve (guitarra clásica) y Marc Valls (congles y pandereta).

La previsión a partir de ahora, explica Joan, es ir sacando canciones poco a poco. La próxima, cuenta presentarla por Sant Joan. «A mí esta manera de hacer de ahora ya me está bien, porque yo siempre he sido muy fan de los singles. Es como volver a los años 60», insiste. Volia volar ya se puede escuchar, desde hoy mismo, en todas las plataformas.