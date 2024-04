Salou tindrà un equipament cultural integrat en la futura dessaladora de La Pedrera

La dessaladora que serà construïda a la zona de La Pedrera de Salou inclourà un espai cultural i escènic polivalent. Aquest nou equipament cultural, que és una proposta de l'alcalde de Salou, Pere Granados, proporcionarà vistes al Mediterrani i un emplaçament per a l'organització d'activitats culturals i festivals, sobretot durant l'estiu.

Granados ha ressaltat la dualitat del projecte: «Aquesta iniciativa no només respon a pal·liar la necessitat de recursos hídrics, sinó que també és una aposta per convertir Salou en un referent cultural de Catalunya i del Mediterrani».

Bona rebuda

El projecte ha rebut una bona acollida en les primeres converses amb entitats com el Port de Tarragona i la Subdelegació del Govern espanyol, que han mostrat el seu suport. L'equipamemt es compromet, d'una banda, a conservar el medi ambient i el paisatge local i de l'altra, a apostar per la cultura.

Amb una visió de futur, Salou espera que l'espai on es construirà la dessaladora - que servirà també per abastir el municipi - no sigui només una instal·lació funcional, sinó que «es converteixi en un lloc on residents i visitants puguin connectar amb la natura i l'art, marcant un punt d'inflexió en la concepció de projectes d'aquesta magnitud».

Et pot interessar: