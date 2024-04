Salou invertirà prop d'un milió d'euros en 140 nous parquímetres

L’Ajuntament de Salou ha publicat la licitació de la contractació, subministrament, instal·lació i manteniment de 140 parquímetres nous pel servei públic municipal d’aparcament. Les ofertes es poden presentar fins al 26 d’abril. Del lot demanat, 70 parquímetres serviran per cobrir les noves zones d’aparcament senyalitzades durant 2024, i s’hauran d’entregar i instal·lar com a màxim 3 mesos a partir de la data de formalització del contracte.

Els 70 parquímetres restants substituiran els ja existents, i s’hauran d’entregar abans de l’1 de març de 2025. La instal·lació d’aquests últims requerirà aprofitar els elements de fonamentació dels antics parquímetres. Els parquímetres tindran una garantia de tres anys comptant des de la data de recepció, i l’empresa escollida en faria el manteniment fins al 31 de desembre de 2025.

D’altra banda, segons s’indica a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, el pressupost base de licitació és de 931.700 euros, amb IVA. Pel que fa al valor estimat del contracte, es calcula que l’import arribarà als 924.000 euros, sense IVA, i amb unes modificacions a l’alça de 154.000 euros. Les ofertes presentades a la licitació es valoraran entre 0 i 100 punts, tenint en compte criteris de solvència econòmica i d’experiència tècnica.

Disseny dels parquímetres

Els 140 aparells disposaran d’un lector de codis QR, que servirà per identificar l’usuari, un codi de descompte o la matrícula, entre d’altres. Pel que fa al disseny, hauran de ser accessibles per persones amb mobilitat reduïda, i estaran construïts amb materials i pintura resistents a tota mena de condicions atmosfèriques. A més, també comptaran amb un disseny que faciliti les tasques de manteniment sense necessitat d’eines, i sensonorització per emetre alarmes i preavisos en cas que, per exemple, es produís un error a la impressora.

Canvi de model de gestió

En el plec tècnic de la licitació s’indica la voluntat de l’Ajuntament de Salou de potenciar un nou model de gestió del pagament de zones blaves, començant per «l’eliminació progressiva de l’actual comprovant horari», canviant-lo per un únic comprovant de pagament que no s’haurà de deixar dins el vehicle. Així, l’objectiu és moure’s cap a un model digital, en què les operacions quedin registrades mitjançant la matrícula, ja sigui amb l’ús del parquímetre o amb l’aplicació mòbil APARCAR.

Coneix quina és la ubicació dels nous parquímetres

Ubicació dels nous parquímetres previstos a Salou.Diari Més