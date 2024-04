Més de 200 ambientòlegs es reuneixen a Vila-seca en una jornada per reivindicar la seva professió

Més de 200 professionals de les ciències ambientals s'han reunit a Vila-seca, Tarragona, per a reconèixer i ressaltar les tasques dels professionals que lideren el futur del medi ambient del país i celebrar la trajectòria del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) en el seu 20è aniversari.

Durant la jornada els assistents han participat d’una àmplia programació d'actes oficials dirigits als professionals i activitats culturals familiars entorn la temàtica del medi ambient. Aquests esdeveniments han tingut lloc en el Celler i el Castell de Vila-seca, cedits per l'Ajuntament de Vila-seca.

El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, i l'alcalde Pere Segura, han dedicat unes paraules als professionals de les ciències ambientals assistents. En els seus discursos, han ressaltat la importància del paper actiu que desenvolupen els ambientòlegs.

Mascort ha destacat la importància dels ambientòlegs i ambientòlogues en el disseny de les polítiques públiques. «Necessitem tenir una visió ambiental i de sostenibilitat en la presa de decisions tècniques i polítiques i aquesta tendència ben segur anirà en augment», ha dit el conseller.

Mascort també ha destacat el compromís del Govern en el reconeixement del cos d’ambientòlegs de la Generalitat i ha posat el focus en el seu paper transversal, mentre que Segura ha detallat les accions locals en eficiència energètica i protecció del medi ambient. La seva participació exemplifica el compromís local amb un futur sostenible i resilient.

La divulgadora científica Evelyn Segura ha moderat una taula rodona en la que s'ha parlat de la professió de les ciències ambientals, experta i versàtil alhora, com la pedra angular per avançar cap a una societat més sostenible i resilient.

En aquest debat han participat Mons Badia, presidenta del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB); Samuel Reyes, director de l‘Agència Catalana de l‘Aigua de la Generalitat de Catalunya; Mireia Boya, directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya; Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i Marta Morera, directora de l‘Institut Català d‘Energia de la Generalitat de Catalunya.

Durant la xerrada-debat, s'ha posat èmfasi en el coratge dels ambientòlegs en un context social on la preocupació pel futur del planeta és cada cop més present, així com en l'esperit crític davant de fenòmens com el greenwashing i els discursos enganyosos.

També s'ha destacat la necessitat d'afrontar el repte ambiental de forma creativa i innovadora, per així abordar-los de la forma més ambiciosa i eficient

Posteriorment, s'ha dut a terme el lliurament dels 8è Premis de Ciències Ambientals i d'altres activitats culturals per a la ciutadania com: un vermut musical; un tast de vins de cellers d’ambientòlogues, tallers per als més petits, visita guiada al Castell i la projecció del documental Demain.

La presidenta del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), Mons Badia, ha destacat que «està molt satisfeta de celebrar dues dècades des que es va fundar aquesta institució amb l'objectiu d‘advocar pels interessos comuns del col·lectiu professional; col·laborar activament amb les entitats públiques i el sector privat per garantir la protecció del medi ambient, i oferir formació perquè els ambientòlegs estiguin al dia pel que fa a les millors solucions pel repte climàtic actual».

Així mateix, Badia ha posat de manifest la importància i contribució essencial dels experts en medi ambient en la societat i en fer possible un futur sostenible.

A més, Badia ha compartit entre els assistents la voluntat d’apertura de l’entitat i ha fet una crida als professionals especialistes en ciències ambientals perquè es sumin a aquesta entitat, que s'ha convertit en un col·legi sòlid, valent, avantguardista i preparat per a afrontar els desafiaments actuals i futurs en matèria mediambiental de forma efectiva i creativa.

