Intervenen en Salou sabatilles esportives falses valorades en 10.000 euros

Una furgoneta portava sabatilles esportives falses per vendre al Mercat de Bonavista.Guàrdia Civil

Diumenge passat dia 21 d’abril la Guàrdia Civil, acompanyats per agents especialistes en Fiscal i Fronteres de Cambrils i El Vendrell, va realitzar un ampli dispositiu policial en un dels accessos al mercat de Bonavista.

L’objectiu del dispositiu era controlar els productes que s’exposarien per a la seva venda al mercadet, controlant el compliment de la normativa fiscal que empara als productes de lícit comerç, ja que en ocasions es detecten productes falsificats, que vulneren el dret a la propietat industrial i afecten als comerços que si compleixen les seves obligacions fiscals.

Durant l’operatiu, es van trobar productes falsificats en una de les furgonetes que portava productes per a la venda, trobant una gran quantitat de sabatilles falsificades per valor de 10.000 euros, totes de la mateixa marca esportiva. En aquest cas va ser determinant la presència del pèrit judicial, ja que la falsificació es va determinar in situ, segons el seu informe.

Els agents van agafar immediatament tot el material que es va trobar a la furgoneta controlada, identificant plenament el seu conductor.

Es van obrir diligències d’investigació sobre l’esmentat individu, que van ser entregades al Jutjat en funcions de Guardia dels de Tarragona, deixant a la seva disposició tot el material requisat.

