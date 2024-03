Intervenen en una parada del mercadet de Tortosa una gran quantitat de roba falsificada

Dissabte passat dia 23 de març, la Patrulla de Fiscal i Fronteres de la Guàrdia Civil va realitzar un dispositiu policial per controlar els productes que es venien al mercadet de Tortosa.

Els agents van trobar productes falsificats en només una de les parades amb productes tèxtils a la venda de reconegudes marques comercials, trobant fins 1.600 peces falsificades.

Aquest tipus d’actuacions, habituals en les Unitats de Fiscal i Fronteres de la Guàrdia Civil distribuïdes pel territori, té per objectiu perseguir el frau a la propietat industrial.

El mateix preu pel que estaven a la venda les peces , va alertar els agents, ja que es trobava molt per sota del valor de marca real, fet pel qual va ser requerida a la persona encarregada de la parada, tota la documentació que empara el producte tèxtil a la venda, format per samarretes, gorres, xandals o roba interior.

Davant de la falta de documentació els agents van optar per controlar la furgoneta de la parada, on van trobar encara mes caixes amb roba falsificada, pel que va ser immediatament intervingut tot el material a la venda, així com el que es va trobar a l’interior del vehicle.

Tot el producte intervingut tindria un valor de 30.000 euros, encara que segons el preu mitjà del valor de marca, es calcula un perjudici econòmic per al total de les marques relacionades, se situa en els 200.000 euros.

La venda de productes falsificats a més de provocar pèrdues econòmiques a les marques afectades i constituir un frau fiscal, vulnera el dret a la propietat industrial, i fins i tot segons quin tipus de producte sigui, pot suposar un risc per als seus usuaris, ja que molts dels productes falsificats en el cas d’electrònica, poden provocar accidents per mal funcionament, en no haver passat els minuciosos controls de qualitat als que haurien d’haver estat sotmesos.

S’han instruït diligències policials i s’ha investigat penalment el responsable de la parada, per presumpte delicte contra la propietat industrial.

Les diligències, així com tots els efectes intervinguts han quedat a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de Guardia dels de Tortosa.