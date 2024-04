Aturem Hard Rock carrega contra ERC per «renovar els contractes caducats» del complex d'oci

Aturem Hard Rock ha carregat aquest dimecres contra ERC per impulsar l'Acord de Govern del 27 de febrer que renova el compromís de l'executiu amb el complex d'oci. La portaveu de la plataforma, Anna Recasens, ha afirmat que el document de Govern és per «renovar els contractes caducats» i que l'entitat «porta mesos» denunciant.

«Tot és voluntat política. ERC serveix els interessos del PSC i deixa per escrit que vol tirar endavant Hard Rock», ha assenyalat. Des de la plataforma han apuntat que ara «és el moment ideal per aturar i enterrar» el projecte. Paral·lelament, Aturem Hard Rock ha avançat que portaran a la justícia la llicència de casino que el Govern va donar a l'empresa promotora perquè consideren que és «nul·la de ple dret».

Recasens ha remarcat que ERC «porta mesos dient que no era el seu projecte i que no podien fer res» per aturar-lo, però «es demostra que sí que podien, i ho han fet en favor del PSC i refent uns acords caducats que eren l'escletxa legal per poder desfer el projecte i enterrar d'un cop el Hard Rock». De tota manera, per la plataforma, l'anul·lació de l'Acord de Govern de desembre del 2020 amb aquest nou document «el que es fa és deixar sense efecte la llicència de casino que es va atorgar».

Marta Benosa, també portaveu d'Aturem Hard Rock, ha afegit que «no hi ha cap compromís legal per tirar endavant» la iniciativa i que això els fa pensar que al final, s'aturarà. Alhora, ha instat els republicans a demostrar «el seu compromís de pensar en un model més sostenible i que no estigui al servei de les elits». «Hauria de ser suficient perquè fessin un pas al costat i deixessin estar aquesta història», ha comentat en referència al projecte.

Finalment, Recasens ha criticat la «voluntat d'amagar» l'Acord de Govern del 27 de febrer. «ERC públicament prenia una posició i a esquenes de la població n'ha pres una altra», ha etzibat.

