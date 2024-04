Salou omple de festa, literatura i roses la plaça de la Pau per la Diada de Sant Jordi

La plaça de la Pau de Salou és l’escenari principal on aquest dimarts se celebren els tradicionals actes de la Diada de Sant Jordi. Unes 35 parades de llibres, roses, tallers i jocs de taula d’entitats salouenques, floristeries, centres educatius, formacions polítiques, la Biblioteca Municipal i l’Espai Xic’s s’han trobat, des de primera hora del matí, en aquest cèntric enclavament de Salou per celebrar la festa més literària de l’any, en un dia de primavera fresc, però assolellat.

Entre els estands, el de la literatura local, a càrrec de l’Associació d’Escriptors de Salou «Ora Marítima», que s’ha presentat en societat, participant de la seva primera Diada de Sant Jordi. Aquesta entitat compta amb una trentena d’autors, en la seva majoria, locals, alguns dels quals compten amb obres que s’han editat recentment.

També, de bon matí, les escoles municipals, uns 500 nens i nenes, han pogut gaudir de l’espectacle de titelles i objectes, amb Sant Jordi, les princeses i els dracs com a protagonistes, amb la companyia ‘Sensedrama Teatre’. Aquesta tarda, a les 17 h, es presenta el nou club de lectura jove a la Biblioteca Municipal, en col·laboració amb el Centre Jove de Salou, per llegir i compartir la lectura de manga, còmic i narrativa juvenil.

També a les 17 h, es representarà la llegenda de Sant Jordi a l’espai del Club Xic’s. A la mateixa hora, a la plaça de la Pau, hi haurà un photocall amb el Rocky, la Confetina i el Pirata Dragut, les mascotes del Club Xic’s, que passaran una bona estona amb les famílies i els més petits.

A les 17.30 h, els elements del seguici popular protagonitzaran una actuació on es podrà gaudir de la màgia dels Gegants, la Mulassa, els Nanos, els Tabalets dels Diables Maleïts i les Bruixes Latemó, i els balls tradicionals i populars.

A les 18.30 h un nou espectacle a càrrec de la companyia 'Sac Espectacles' explicarà la llegenda de Sant Jordi, amb cançons, música i dansa. A les 19.30 h, actuarà Acapella Academy i a les 20 h arribaran els Versots, a càrrec dels Diables Maleïts i les Bruixes Latemó de Salou.

D’altra banda, ahir dilluns, dins dels actes organitzats per la Biblioteca Municipal, va tenir lloc la presentació del llibre infantil 'Pepot, on ets?' Una història sobre un dels gegants de Salou, a càrrec de la seva autora, Dulce Vendrell. Les activitats de Sant Jordi a Salou es prolongaran fins el 27 d’abril, amb un sorteig d’un joc de llibres dels autors/es de Salou, patrocinat per Shopping Salou.

