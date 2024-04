La manca de Mossos a la nova comissaria de Torredembarra deixa «sota mínims» altres dotacions

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-Fepol) i el Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME-Fepol) han denunciat que la manca de personal a la recentment inaugurada comissaria de Torredembarra està deixant «sota mínims» altres dotacions.

En un comunicat, han exposat que malgrat la promesa del Departament d'Interior de dotar-los d'una plantilla de 50 persones, finalment, s'han incorporat 34 efectius en categoria de mosso i set caporals, la gran majoria provinents de la comissaria de Tarragona. Una situació que ha provocat que aquesta necessiti, alhora, el suport d'una patrulla per torn d'altres seus com la de Salou. També han criticat que s'hagin destinat agents «forçosament», sense tenir en compte l'opinió sindical.

La portaveu del sindicat SAP-Fepol, Imma Viudes, ha criticat que «aquest desgavell organitzatiu» també ha provocat situacions «anòmales» com, per exemple, que el Cap de torn de la comissaria de Torredembarra hagi sortit amb una patrulla unipersonal «amb el greuge per la seva integritat física que això suposa».

A més, des del sindicat han lamentat que s'hagi «forçat» a agents a desplaçar-se a Torredembarra i no s'hagin ofert les places al conjunt d'agents del cos policial, «generant indignació en aquelles persones que perdien una oportunitat per acostar-se a casa».

A banda de denunciar els fets, Viudes també ha exigit que «abans d'obrir una comissaria com la de Torredembarra, es compti amb l'opinió de la part social» i es busquin mesures alternatives i voluntàries «que no obligui les persones a fer canvis forçosos de comissaria».

