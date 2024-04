Torredembarra engega els tractaments setmanals contra els mosquits

Del 15 de març al 30 d’octubre, l’Ajuntament de Torredembarra du a terme el tractament per eliminar al màxim la població de larves de mosquits amb l’objectiu que la quantitat de mosquit adult no sigui significativa i no causi molèsties a la població. Setmanalment, una empresa especialitzada realitza aquest tractament a la zona humida de l’Espai d’Interès Natural dels Muntanyans (llacunes i passos soterranis) i en d’altres zones susceptibles de contenir les larves com són la Rasa, la Roca Foradada, alguns pluvials, etc.

Aquests tractaments es duen a terme amb un mètode biològic i s’apliquen els dilluns. En el cas dels Muntanyans, si la temperatura està entre els 25-30 ºC i plou el dia següent, es repeteix el divendres. I si la temperatura és superior als 35 ºC, aleshores el tractament es du a terme dilluns i divendres.

D’altra banda, la regidora de Sostenibilitat, Angie Muñoz, ha explicat que al setembre es durà a terme una prova pilot amb trampes de postes d’ous i d’adults per comprovar-ne l’eficàcia.

A més a més, durant la temporada d’estiu es realitzarà una xerrada informativa amb recomanacions per prevenir els mosquits: