Torredembarra pone en marcha los tratamientos semanales contra los mosquitos

Del 15 de marzo al 30 de octubre, el Ayuntamiento de Torredembarra lleva a cabo el tratamiento para eliminar al máximo la población de larvas de mosquitos con el objetivo que la cantidad de mosquito adulto no sea significativa y no cause molestias a la población. Semanalmente, una empresa especializada realiza este tratamiento en la zona húmeda del Espacio de Interés Natural de los Muntanyans (lagunas y pasos subterráneos) y en otras zonas susceptibles de contener las larvas como son la Rasa, la Roca Foradada, algunos pluviales, etc.

Estos tratamientos se llevan a cabo con un método biológico y se aplican los lunes. En el caso de los Muntanyans, si la temperatura está entre los 25-30 ºC y llueve el día siguiente, se repite el viernes. Y si la temperatura es superior a los 35 ºC, entonces el tratamiento se lleva a cabo el lunes y viernes.

Por otra parte, la concejala de Sostenibilidad, Angie Muñoz, ha explicado que en septiembre se llevará a cabo una prueba piloto con trampas de puesta de huevos y de adultos para comprobar la eficacia.

Además, durante la temporada de verano se realizará una charla informativa con recomendaciones para prevenir los mosquitos: