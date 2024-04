Desmantellen un conreu d’un miler de plantes de marihuana a Torredembarra

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Tarragona han detingut aquest matí a Torredembarra dos homes de 19 i 28 anys com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.

El cas es van iniciar a principis del passat mes de març arran d’una informació rebuda sobre l’existència d’una possible plantació interior de marihuana en una casa d’una urbanització de Torredembarra.

Les gestions posteriors de comprovació i investigació, van permetre confirmar que dins de l’habitatge hi havia prop d’un miler de plantes i dos homes que es responsabilitzaven del conreu.

Així mateix, l’elevat consum elèctric, les fortes olors i altres indicis, van motivar la sol·licitud de la corresponent autorització judicial d’entrada i perquisició, la qual s’ha dut a terme a primera hora d’aquest matí.

En el l’operatiu policial d’avui de la Unitat d’Investigació, hi han participat agents de seguretat ciutadana de la comissaria de Torredembarra, així com efectius d’ordre públic, canina i drons. També hi ha col·laborat agents de la Policia Local per tal de garantir el bon desenvolupament d’aquest dispositiu policial.

L’entrada i escorcoll s’ha saldat amb la detenció dels dos principals investigats, com a responsables de la plantació, així com el seu desmantellament i la intervenció d’aparells, estris i elements necessaris per poder iniciar una producció continuada de diverses collites anuals.

Un cop finalitzat el dispositiu, l‘empresa subministradora d’electricitat ha verificat la manipulació de la xarxa de distribució on hi havia enllaçada una escomesa per a la defraudació de fluid elèctric. Immediatament els operaris de la companyia l’han desmuntada atès que posava aquest espai en greu risc d’incendi.

Es dona la circumstància que l’explotació d’aquesta investigació coincideix amb la primera setmana de l’obertura de la comissaria de districte, la ubicació de la qual té com a un dels principals objectius millorar el servei de coordinació policial al Baix Gaià.

Mentrestant està previst que els dos detinguts passin en les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.