Justícia nomena Carles López com a nou director de la presó de Mas d’Enric

El Departament de Justícia ha anunciat aquest dimarts que Carles López Gripa serà el nou director del Centre Penitenciari Mas d’Enric, en substitució de Francesc Romero, que va ser rellevat a petició pròpia, el 27 de març passat. El relleu a la direcció del centre marca l’inici d’una nova etapa després de la crisi generada arran de l’assassinat d’una treballadora de la cuina del centre a mans d’un reclús. El canvi es farà efectiu aquest mateix dijous. D’altra banda, Romero serà nomenat coordinador de seguretat de l’Àrea d’Informació i Seguretat de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, l’àrea que investiga i fa prevenció de possibles delictes dins de les presons catalanes.

El nou director de la presó té una dilatada experiència en l’àmbit de la gestió penitenciària i des del 2015 fins avui ha dirigit el Centre Obert de Tarragona (COTA). Es dona la circumstància que en aquell moment també va substituir Francesc Romero en aquesta responsabilitat. El COTA és l’equipament penitenciari més modern i avançat tecnològicament, amb l’objectiu de potenciar el règim obert.

Carles López és llicenciat en Dret i diplomat en Turisme per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, té un postgrau en Direcció de Seguretat Integral per la Universitat de Vic i té dos màsters, un en gestió i Dret local per la Universitat Autònoma de Barcelona, i un en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

El nou director és funcionari de carrera del cos superior de la Generalitat de Catalunya i ha ocupat diferents responsabilitats directives en l’àmbit de l’execució penal des de 2005. Abans d’accedir a la direcció del Centre Obert de Tarragona va ser cap de l’àrea de Règim Interior Penitenciari durant 6 anys, i anteriorment va ser subdirector de règim interior dels centres penitenciaris de Lledoners i de Tarragona respectivament.

Romero ha estat al capdavant del centre penitenciari de Tarragona des de l’abril del 2005 i va inaugurar Mas d’Enric. Segons el departament, ha fet una gestió «excel·lent» del centre i ha exercit les seves responsabilitats amb «gran professionalitat i vocació de servei públic». Destaca també l’àmplia trajectòria al sistema penitenciari català en una carrera que va començar el desembre del 1988 com a funcionari. Des del 1997 ocupa responsabilitats directives com administrador de la presó de Ponent o subdirector de règim de Ponent i de Tarragona. Va dirigir la presó antiga de Tarragona des del 2005 al 2015 i després ja va enllaçar amb l’etapa directiva a Mas d’Enric.