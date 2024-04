Una vintena de restaurants participaran a les V Jornades Gastronòmiques de l’Arròs de Salou

L’agenda gastronòmica Salou Food Experience s’inaugurarà aquest mes d'abril amb la cinquena edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs de Salou, organitzades per l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria (AEH) de Salou i l’Ajuntament de Salou.

Del 12 al 28 d’abril, una vintena de restaurants de la localitat participaran en aquesta ja consolidada iniciativa, elaborant uns menús d’excel·lent qualitat amb l’arròs Bayo com a protagonista i que aniran maridats amb vins i caves De Muller.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha assegurat que «Salou està fent una aposta important per destacar com a referent gastronòmic: tenim potencial, professionalitat i relat. Hem de reconèixer la feina ambiciosa dels empresaris i professionals de la restauració; el seu compromís, la seva implicació i la dedicació».

Mentre que el president de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria (AEH) de Salou, Pep Moreno, ha fet referència a que si una cosa té Salou com a riquesa cultural gastronòmica és que té molta varietat de restaurants, i l’arròs és el vincle que pot unir un restaurant de sushi, un tailandès, un espanyol i un italià. «Són les primeres jornades que es van fer, segueixen tenint molt èxit i els restaurados esperem amb ganes la data perquè comencin», ha assegurat.

Els restaurants participants en aquesta cinquena edició de les Jornades de l’Arròs de Salou són: Cook & Travel (c. Llevant, 5); Restaurant d’Albert (Espigó del Moll, s/n); 4R Casablanca Restaurant (Passeig Miramar, 12); Arena Restaurant (ps. Jaume I, s/n); MRKT de Edu Cuesta Gastrobar (c. Francolí, 8); Thai Salou (c. Barbastre, 13); La Taberna del Áncora (autovia de Salou a Reus, 3); Rock & Grill (c. Colón, 11); Lunattic Salou (c. Colón, amb c. Bilbao); O Mar Restaurant (c. Carles Buïgas, 29); Castillo de Javier (av. Carles Buigas, 29); El Morro (Via Roma, 3); La Teca (c. Ciutat de Reus, 28); Taberna El Totxo (c. Barcelona, 40); Mar de Tierras Acantilados (c. Colón, 23); Circus Beach Salou (c. Major, 7); Malapecora (c. Via Augusta, 14); Deliranto (c. Llevant, 7) i Restaurante Mendebal (c. Lleida, 10).

L’acte de presentació també ha comptat amb un showcooking a càrrec de diversos xefs de l’AEH Salou, acompanyat d’una degustació de vins a càrrec de les DO de la demarcació de Tarragona.

Els menús es podran consultar a la web de l’AEHT i de l’Ajuntament de Salou.