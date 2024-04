Una veintena de restaurantes participarán en las V Jornadas Gastronómicas del Arroz de Salou

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La agenda gastronómica Salou Food Experience se inaugurará este mes de abril con la quinta edición de las Jornadas Gastronómicas del Arroz de Salou, organizadas por la Associació d'Empresaris d'Hostaleria (AEH) de Salou y el Ayuntamiento de Salou.

Del 12 al 28 de abril, una veintena de restaurantes de la localidad participarán en esta ya consolidada iniciativa, elaborando unos menús de excelente calidad con el arroz Bayo como protagonista y que irán casados con vinos y cavas De Muller.

El alcalde de Salou, Pere Granados, ha asegurado que «Salou está haciendo una apuesta importante para destacar como referente gastronómico: tenemos potencial, profesionalidad y relato. Tenemos que reconocer el trabajo ambicioso de los empresarios y profesionales de la restauración; su compromiso, su implicación y la dedicación».

Mientras que el presidente de la Associació d'Empresaris d'Hostaleria (AEH) de Salou, Pep Moreno, ha hecho referencia a que si una cosa tiene Salou como riqueza cultural gastronómica es que tiene mucha variedad de restaurantes, y el arroz es el vínculo que puede unir un restaurante de sushi, un tailandés, un español y un italiano. «Son las primeras jornadas que se hicieron, siguen teniendo mucho éxito y los restaurantes esperamos con ganas la fecha para que empiecen», ha asegurado.

Los restaurantes participantes en esta quinta edición de las Jornadas del Arroz de Salou son: Cook & Travel (c. Llevant, 5); Restaurant d’Albert (Espigó del Moll, s/n); 4R Casablanca Restaurant (Passeig Miramar, 12); Arena Restaurant (ps. Jaume I, s/n); MRKT de Edu Cuesta Gastrobar (c. Francolí, 8); Thai Salou (c. Barbastre, 13); La Taberna del Áncora (autovia de Salou a Reus, 3); Rock & Grill (c. Colón, 11); Lunattic Salou (c. Colón, amb c. Bilbao); O Mar Restaurant (c. Carles Buïgas, 29); Castillo de Javier (av. Carles Buigas, 29); El Morro (Via Roma, 3); La Teca (c. Ciutat de Reus, 28); Taberna El Totxo (c. Barcelona, 40); Mar de Tierras Acantilados (c. Colón, 23); Circus Beach Salou (c. Major, 7); Malapecora (c. Via Augusta, 14); Deliranto (c. Llevant, 7) y Restaurante Mendebal (c. Lleida, 10).

El acto de presentación también ha contado con un showcooking a cargo de varios chefs de la AEH Salou, acompañado de una degustación de vinos a cargo de las DO de la demarcación de Tarragona.

Los menús se podrán consultar en la web de la AEHT y del Ayuntamiento de Salou.