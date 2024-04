Educació descarta fer una quarta escola a Torredembarra

El Departament d'Educació ha descartat la construcció d'una quarta escola de primària a Torredembarra (Tarragonès). Fonts d'Educació han reconegut a l'ACN que en alguns cursos «sí que se supera la ràtio, però dins dels marges que preveu la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)». En canvi, «en cap nivell del segon cicle d'educació infantil» se supera la ràtio. A la vegada, des del Departament han considerat que «amb l'oferta actual es dona resposta al volum de matrícula viva que té el municipi». Així mateix, segons els responsables d'Educació, «l'evolució demogràfica no requereix, per ara, la construcció d'una nova escola, perquè el nombre d'alumnes que s'incorporen al segon cicle d'educació infantil cada any va decreixent».

El posicionament d'Educació contrasta amb el de l'Ajuntament de Torredembarra, que fa uns dies va reclamar a la Generalitat que es faci una quarta escola de primària. Segons va explicar el regidor d'Educació torrenc, José García, els centres estan «al límit» de la seva capacitat. A més, García va assegurar que a primer i a cinquè sí que se supera el número màxim d'alumnes a les aules fixat per la LEC. El regidor també va assegurar que l'excés d'alumnes genera problemes d'espai i que en algun centre els infants han de dinar a les aules perquè al menjador no hi ha prou lloc.