Torredembarra reclama a Educació tenir una nova escola

L'Ajuntament de Torredembarra ha posat de manifest al Departament d’Educació la necessitat de tenir una quarta escola, ja que els centres actuals es troben massificats. Concretament, de les 9 línies de nivell d’infantil i primària, 7 sobrepassen o estan al límit de les ràtios que marca el mateix Departament. En 4 línies se sobrepassa el nombre d’alumnes per aula: a I4 amb 4, 1r amb 10, 3r amb 5 i 5è amb 12. A més, 3 estan al límit de traspassar les ràtios: a 2n on hi ha 1 vacant, a 4t on no hi ha cap vacant i a 6è on hi ha 2 vacants.

El regidor d'educació, José García, ha assegurat que «les escoles de Torredembarra no tenen capacitat d’absorbir més alumnes» i ha afegit que «estar per sobre de la ràtio ha de ser una excepció i no un fet habitual, la situació és insostenible». García ha explicat que tot i que no és un tema de la seva competència, exploraran totes les vies per tenir la quarta escola. De fet, ja han començat els tràmits pertinents per demanar-ho i fer una petició oficial. Tot i això, la Regidoria ja han traslladat la necessitat als Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Educació que estudiaran la demanda.

A més, un cop iniciat el curs continua l’arribada de nous alumnes. Durant el curs 2022-2023 van entrar a tots els centres educatius del municipi 124 alumnes nous quan ja havia començat. En canvi, aquest curs escolar ja se n’han matriculat 84 només a infantil i primària. Tot plegat, ha fet activar les alarmes als centres torrencs. A l’Antoni Roig no hi ha més aules per poder incrementar l’alumnat, al Molí de Vent han demanat habilitar l’antiga casa de la conserge en una aula polivalent i a l’Antina al voltant de 70 alumnes han de dinar a la seva aula perquè no hi caben al menjador perquè té una capacitat de 90 infants i amb 3 torns no donen l’abast. El regidor d’Educació ha lamentat que «s’està ressentint molt l’educació, de fet els equips directius dels centres ens ho estan dient».

A Torredembarra, l’any 2014 es va tancar l’escola Mirades, que estava en barracons, per una davallada de la natalitat. Ara, la projecció de creixement de l’IDESCAT, apunta que Torredembarra és un dels municipis que creixerà més. Per això, José García ha remarcat que «és inevitable una quarta escola amb aquestes perspectives. Ara bé, parlem d’un edifici i no pas de barracons».