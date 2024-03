Protecció civil afirma que encara no ha resolt sobre el Pla d’Autoprotecció de PortAventura

Fonts de la direcció de Protecció Civil de Catalunya han indicat a Diari Més que el pla d'autoprotecció de PortAventura continua en fase de revisió i que encara no s'ha resolt sobre la seva idoneïtat. En la informació apareguda aquest dijous s'indicava que el pla no havia estat acceptat.

Protecció Civil encara no ha decidit res sobre el pla i es continua el procés d'intercanvi d'informació. Amb tot, sí que es va demanar un informe al voltant de l'accident del passat mes de febrer que va afectar l'atracció Tomahawk i que va provocar diversos ferits.

En la informació s'indicava que el pla es manté en revisió, tot i no haver-se acceptat encara tal com està redactat, i que fins i tot en el cas de no acceptar-se el procés es reprèn de nou, mantenint-se vigent el darrer aprovat.

PortAventura té un pla d'autoprotecció homologat l'any 2019, però caducat des del passat mes de setembre. Precisament, una de les reclamacions que Protecció Civil ha fet al parc és que el dia de l'accident de l'atracció Tomahawk, el passat 11 de febrer, no s'activés el PAU, «encara que estigués caducat», exposen fonts de l'organisme.