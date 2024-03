Treballadors de Mas d'Enric a Ubasart: «No volem mans esteses tacades de sang de la Núria»

Els treballadors de Mas d'Enric han carregat contra les propostes de diàleg de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart i el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó. «No volem mans esteses tacades de sang de la Núria», han indicat els funcionaris. Els han acusat de mentir i manipular i han exigit a la titular de Justícia que «admeti que no està preparada i plegui». També han dit que la mort de la Núria no és un fet puntual: «Demà puc ser jo o qualsevol dels meus companys», ha clamat una empleada visiblement afectada. Prop de 200 funcionaris s'han concentrat a l'exterior de centre des de primera hora per denunciar la «manca de seguretat» que pateixen. A banda, també han exigit la dimissió del director de la presó.

La protesta a la presó de Mas d'Enric ha aplegat prop de 200 treballadors. A dos quarts d'una els manifestants han permès la sortida de 25 funcionaris que es trobaven a l'interior del centre penitenciari des de les set del matí de diumenge. Els crits de «tots som Núria» i «consellera i Calderó dimissió» han tornat a ser els càntics més repetits.

La Francina, una de les empleades del centre, ha lamentat les paraules de la consellera i del secretari de Mesures Penals i ha criticat que després de cinc dies «ningú hagi assumit culpes» ni hagi sortit «a demanar perdó». Així mateix, ha avisat que «alguna negligència ha passat quan s’ha emportat una vida per davant».

També ha reiterat que s’ha obligat els funcionaris a allargar el seu torn i romandre la nit d’aquest diumenge a l’interior de la presó. Ha dit que Calderó menteix i ha afirmat que aquestes ordres s’han enviat per escrit. «És molt ossat fer aquestes afirmacions però com ell ens dirigeix però no sap com funciona un centre penitenciari fa aquestes declaracions», ha valorat.

Una altra treballadora, la Maragda, s’ha mostrat «trista i indignada» amb la situació, no només per la mort de la seva companya Núria, sinó perquè «sembla que als polítics no els importa», ha dit. En una atenció a la premsa en que s’ha mostrat visiblement afectada, ha recordat que si res no canvia podria tornar a succeir un fet similar: «Demà puc ser jo o qualsevol els meus companys», ha lamentat.

Per tot plegat ha exigit a Ubasart que assumeixi la seva responsabilitat i plegui: «Senyora consellera només li demanem que accepti i admeti que no està preparada, és com posar la guineu a vigilar la gallina», ha avisat. Alhora, ha reclamat «mitjans» per protegir, tant als funcionaris com als interns. «Hi ha molts reclusos que estan patint les conseqüències dels quatre matons de torn», ha assegurat. Així, ha remarcat que no tots els interns són violents.

Demanen la dimissió del director de Mas d'Enric

A les dotze del migdia els concentrats han llegit un manifest en què s'ha exigit la dimissió «immediata» del director del centre, Francisco Romero. En el text, els funcionaris han recordat que aquest és l’únic responsable d’un centre penitenciari de l’Estat sota l’exercici de les funcions del qual s’ha produït un assassinat. «No ha estat un accident ni un fet puntual», han advertit els membres de la plantilla que han dit que «era qüestió de temps».

En aquest sentit, han assegurat que el tràgic succés respon a una «cadena d’errors» del qual el fan màxim responsable. «És inacceptable que segueixi al càrrec», han valorat. Alhora han lamentat la seva «manca de lideratge efectiu» i han afirmat que cal un «canvi de direcció urgent» per garantir la seguretat al centre.

També han criticat que després de la mort de la Núria, el director de Mas d’Enric no decretés una jornada de dol. «Es sorprenent i indignant», han afirmat els empleats que han explicat que el dia després va ordenar que tot seguís com en una jornada ordinària. «La mort de la Núria serà una llosa a la seva esquena de per vida», han advertit.

Escalada de la inseguretat

Han considerat que des de que el centre penitenciari va obrir les seves portes, la manca d seguretat ha crescut de forma exponencial. «Hem estat testimonis d’una disminució alarmant del nombre de funcionaris de la plantilla interior», han relatat els afectats que han assenyalat que no s’ha fet cap «esforç per ampliar la plantilla» i que «aquesta negligència ha posat en risc la seguretat de treballadors i interns».

Els treballadors també han explicat que han estat molts mesos sense subdirector d’Interior i han acusat Romero d’haver desistit de les seves funcions. «La seva inacció i manca de responsabilitat ha anul·lat la nostra autoritat i ha generat impunitat davant les agressions que patim», han explicat els funcionaris que han dit que els interns «s’han vist empoderats».