Junts, Vox, Cs i el PPC demanen la dimissió d'Ubasart per la morr de la cuinera de Mas d'Enric

Junts, Vox, Cs i el PPC han demanat la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, per l'assassinat d'una cuinera a la presó de Mas d'Enric a mans d'un pres i la gestió de la posterior crisi penitenciària. Així ho han fet a la Diputació Permanent del Parlament, just després que Ubasart hi hagi comparegut per donar explicacions sobre la situació a les presons catalanes. El PSC també ha demanat que s'assumeixi responsabilitats, encara que no han assenyalat directament la consellera. Per la seva banda, la CUP i els comuns han assegurat que les protestes dels treballadors són «legítimes» però han advertit el Govern que ha de vetllar perquè això no impliqui la vulneració de drets fonamentals de la població penitenciària.

Ubasart ha comparegut aquest dijous davant la Diputació Permanent per donar explicacions sobre la situació a les presons. Durant la seva intervenció ha dit que l'evolució del pres de Mas d'Enric era «favorable» i que res feia preveure que matés la cuinera. Tot i això, ha admès que el reclús no tenia al·licients externs per sortir de la presó.

La majoria de grups parlamentaris de l'oposició han carregat durament contra la gestió del Departament i en alguns casos han demanat la dimissió de la consellera. És el cas de Junts, que s'ha queixat que Ubasart només hagi donat «excuses». En aquesta línia, ha dit que davant la crisi hi ha «un punt de llum» que seria «la disculpa, l'autocrítica, l'assumpció de responsabilitats i el propòsit d'esmena» i la dimissió de la consellera. «Si no pot tenir ni interlocució amb els agents què ha de fer sinó dimitir? Ja l'han dimitit, ha estat dimitida», ha afegit Dalmases. A més, ha criticat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, «s'amagui» quan hi ha crisis.

També Vox ha demanat la dimissió d'Ubasart. Tot i això, Joan Garriga ha anat més enllà i ha assenyalat la consellera com a «responsable política» de la mort de la cuinera de Mas d'Enric. «Hauria d'haver dimitit de manera immediata, però ara és tard. Cada dia que passa és una àncora per a Aragonès», ha dit Garriga, que ha afegit que si la consellera no dimiteix el president l'hauria de destituir.

Per la seva banda, el diputat del PPC Alejandro Fernández ha volgut remarcar que «per suposat Ubasart no ha assassinat la cuinera ni és còmplice de res» però ha apuntat que «sí que és responsable de nombroses negligències» i per això li ha demanat la dimissió. El diputat popular ha carregat contra «els discursos 'progres' que criminalitzen els funcionaris i idealitzen els presos».

El diputat de Cs Carlos Carrizosa també ha demanat a la consellera que abandoni el càrrec i ha criticat que des del Departament no s'hagi assumit els errors. Carrizosa ha denunciat la «deficient gestió» tant d'Ubasart com del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, i ha remarcat que la seva dimissió és «imprescindible». Si aquest moviment no arriba ha remarcat que Aragonès els hauria de destituir per «no incórrer en deixadesa de funcions».

Assumpció de responsabilitats

Per part del PSC, Ferran Pedret no ha demanat la dimissió ni d'Ubasart ni de Calderó però sí que ha remarcat que s'hauria d'assumir responsabilitats. el socialista ha admès que durant la intervenció d'Ubasart esperava «un gest d'impacte o una concessió per desactivar les crítiques» i confiava en algun tipus d'assumpció de responsabilitats per garantir la recuperació de la interlocució amb els sindicats. «Si un s'ha convertit en un obstacle per al diàleg i ha perdut la confiança de la plantilla i dels sindicats i no hi ha interlocució possible, quin camí queda per recórrer? El més responsable és assumir algun tipus d'assumpció de responsabilitats», ha dit durant el torn de rèplica.

Pedret ha criticat la gestió del Govern i ha assegurat que està sent «incomprensible i inintel·ligible». En aquesta línia, s'ha queixat que l'executiu estigui «enrocat» i ha apuntat que algunes de les mesures correctores que ha plantejat Ubasart ja feia temps que estaven sobre la taula.

CUP i comuns alerten de vulneracions de drets fonamentals

Per la seva banda, tant la CUP com els comuns han criticat que s'hagi aprofitat la situació per fer «electoralisme» i per voler canviar el model penitenciari per un de punitivista. Durant el seu torn el diputat cupaire Xavi Pellicer ha denunciat que alguns grups, com Junts i Vox, hagin demanat la introducció d'aerosols dins dels centres penitenciaris. A banda, ha afirmat que les reivindicacions dels treballadors són «legítimes» però ha alertat que les seves protestes no poden comportar la vulneració de drets fonamentals dels interns. En aquesta línia, ha assenyalat que el Govern ha de garantir que «un assassinat execrable no es transformi directa i indirectament en un càstig contra la població reclusa i els seus familiars».

De la mateixa manera s'ha expressat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que ha remarcat que els drets fonamentals «no són qüestionables» i ha alertat que no es pot permetre que es repeteixin les vulneracions de drets fonamentals com la privació de llibertat de moviments dins la presó, que creu que és un «càstig col·lectiu inèdit». D'altra banda, Albiach ha dit que han vist «sola» a la consellera i ha apuntat que la crisi «afecta tot el Govern». Precisament per això ha qualificat de «decebedor i incomprensible» que Aragonès «ni hi sigui ni se l'esperi en la major crisi a les presons dels darrers 40 anys».

ERC afirma que una dimissió «no arregla res»

Per la seva banda, el diputat d'ERC Jordi Orobitg ha denunciat el «populisme» d'algunes crítiques a la gestió de la consellera. A més, ha remarcat que «una dimissió no arregla res». «No entenem aquesta derivada, més enllà d'assenyalar un tercer, voler un cap o acontentar certes demandes que des del nostre punt de vista tenen més a veure amb la visceralitat, l'oposició i la confrontació que no pas amb la construcció de consensos», ha afirmat.