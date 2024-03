Treballadors de presons exigeixen les dimissions d'Ubasart i Calderó a les portes del Parlament

Prop d'un centenar de treballadors penitenciaris s'ha concentrat aquest dijous a les portes del Parlament de Catalunya des de les vuit del matí. Els concentrats hi han arribat amb missatges com «No podem més» i exigeixen les dimissions de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, que compareixen al matí a la cambra catalana. Els treballadors han escridassat Ubasart quan la consellera ha arribat al Parlament i l'han titllat «d'assassina». Xavier Martínez, portaveu d'UGT presons, el sindicat majoritari, ha dit en declaracions als mitjans que esperen que des de la conselleria «recapacitin» i ha alertat que les protestes seguiran «allà on calguin» si no hi ha les dimissions que reclamen.

El portaveu sindicalista ha lamentat que vuit dies després de l'assassinat de la Núria, la cuinera morta a la presó de Mas d'Enric a mans d'un intern, ningú hagi dimitit ni hagi estat destituït. «És inacceptable». Ha explicat que esperen que Ubasart faci un anunci en aquesta línia i ha avisat que si no hi ha dimissions continuaran amb les reivindicacions.

Martínez ha admès que la normalitat a les presons és «necessària» però ha afegit que perquè això passi abans cal que s'assumeixin responsabilitats. «Han de fer un pas al costat», ha insistit tot apuntant que serà llavors quan s'asseuran a negociar.

Respecte de la trobada d'ahir amb la vicepresidenta del Govern Laura Vilagrà al Palau de la Generalitat, ha deixat clar que en cap cas va ser una reunió, sinó «una trobada» on van assistir «només per reiterar les exigències». Així, ha deixat clar que no hi haurà cap altra trobada fins que no hi hagi dimissions. Ara com ara, ha assenyalat, les protestes seguiran, sigui a les presons o «en altres llocs». «No tanquem la porta a fer res», ha conclòs.

«L'únic pas és la dimissió»

Qui també hi era des de primera hora a la concentració era Pablo Martínez, nebot de la Núria. En declaracions als mitjans Martínez ha lamentat que vuit dies després continuï sense «fer-se justícia» i ha explicat que si ha vingut al Parlament és per continuar demanant que s'assumeixin responsabilitats polítiques.

«És el primer cop a la història d'Espanya que ha mort un treballador que forma part del sistema públic de les presons, no s'ha garantit la seva seguretat», ha dit destacant la gravetat de la tragèdia de Mas d'Enric.

Segons ell, ni Ubasart ni Calderó tenen la confiança de les persones que representen i, a més a més, són «l'obstacle» per a les negociacions i per trobar una solució al conflicte a les presons. «No poden complir amb les expectatives i necessitats que els seus càrrecs exigeixen», ha dit tot reiterant la crida perquè dimiteixin, el conflicte es normalitzi i hi hagi els canvis necessaris perquè «cap família més» passi pel que està passant ell.