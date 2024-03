Els treballadors del servei de la brossa de Torredembarra tornaran a fer vaga la setmana que ve

Els treballadors del servei de la brossa de Torredembarra tornaran a la vaga, en aquesta ocasió del dijous 28 de març al dimarts 2 d'abril. Empleats i responsables de l'empresa Prezero -concessionària del servei- han mantingut una reunió de mediació a la seu del Departament de Treball a Tarragona aquest dijous però no han aconseguit arribar a un acord. Aquest dimecres també es van trobar, en aquest cas amb l'Ajuntament de Torredembarra com a mitjancer, però tampoc va fructificar.

Els motius de la vaga són acabar amb els «excessos» d'hores en el calendari laboral anual, fer una nova valoració de riscos laborals i que s'aturi la persecució sindical que denuncien que rep una companya. Al gener ja van fer tres dies d'aturada per aquests motius. Juan Humanes, delegat de personal de la CGT, ha apuntat a l'ACN que estan oberts a seguir tenint converses per «intentar desencallar» la situació, però no s'ha mostrat gaire optimista, ja que ha valorat que l'empresa està enrocada en la seva posició.