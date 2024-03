Torredembarra obre un expedient a Prezero per incompliments en la recollida de brossa

El ple de l'Ajuntament de Torredembarra ha aprovat obrir un expedient sancionador a l'empresa Prezero per incompliments en el servei de la recollida d'escombraries. Segons el consistori, l'empresa va facturar la totalitat dels treballs els dies que hi havia serveis mínims per vaga de treballadors. A banda, l'ajuntament ha valorat que la recollida dels residus que hi ha als voltants dels contenidors no es fa adequadament i tampoc es compleix amb la freqüència de neteja dels contenidors de qualsevol fracció acordada. Finalment, també es considera que hi ha hagut interrupcions en el servei per causes no imputables a l'Ajuntament. A l'obertura d'aquest expedient l'empresa hi podrà presentar al·legacions.

En concret, el consistori ha elaborat dos informes per l'actuació de Prezero. El primer preveu obrir l'expedient per una infracció lleu per no recollir durant sis dies els residus del voltant dels contenidors; una infracció greu per no fer neteja interior dels contenidors, una altra de greu per no fer tota la neteja exterior de les bateries de contenidors durant el mes de gener i una de molt greu per no haver prestat el servei durant els tres dies de vaga. A més, en aquestes jornades de vaga del gener, la companyia hauria facturat tot el servei com si hi hagués hagut una situació de normalitat. «Demanem que es facturin només els serveis mínims que es van realitzar, reclamem la diferència», ha explicat Raúl García, regidor de Residus i Neteja Viària.

Pel que fa al segon informe, s'ha redactat per una infracció greu per abocar residus especials a un contenidor d'envasos i per una de greu per no fer la neteja interior dels contenidors durant el febrer. Amb tot, Prezero té ara deu dies hàbils per respondre o presentar al·legacions a l'expedient. Tot i que de moment en aquest expedient no hi ha una proposta de sancions, fonts municipals han apuntat que si l'expedient avança i es consolida n'hi podria haver. En cas que fos així, i si totes les infraccions s'acabessin aplicant, l'import que l'empresa hauria de pagar seria de 38.300 euros.

Prezero va obtenir el contracte per a la gestió i recollida de les escombraries de Torredembarra per la via d'urgència i actualment el consistori està treballant per redactar un nou plec de condicions per treure'l a licitació. Durant el ple, partits de l'oposició com la CUP o Alternativa Torredembarra han criticat que durant els darrers anys, quan hi havia una altra empresa adjudicatària, l'equip de govern no hagués obert cap expedient quan es van detectar incompliments, i han reclamat la internalització del servei.