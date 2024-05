En directe: Segueix el debat electoral del 12-M al Camp de Tarragona

Arriba el debat més decisiu. Quan falten només tres dies per a les eleccions catalanes, Diari Més i TAC12 han reunit a l'Auditori de la Diputació de Tarragona els caps de llista per Tarragona de les formacions amb representació l'any 2021.

Així doncs, al debat, moderat per Carlos Domènech i Roser Marquès, intervindran Raquel Sans (ERC), Rosa Maria Ibarra (PSC), Mònica Sales (Junts per Catalunya), Sergio Macián (Vox), Sergi Saladié (CUP), Matías Alonso (Ciutadans) i Yolanda López (Comuns Sumar).

El debat està dividit en tres blocs: el sector serveis, on es tracten aspectes com l'ensenyament, salut, les ràtios o les llistes d'espera; preocupacions ciutadanes com són l'habitatge i la seguretat; i, per últim, l'àrea metropolitana en termes de mobilitat i la forma jurídica que hauria de tenir.