Els treballadors penitenciaris de Mas d'Enric aixecaran aquesta nit el bloqueig a la presó

Els treballadors de la presó de Mas d'Enric, al Catllar, han acordat aixecar el bloqueig a les 10 de la nit. Això sí, si el departament de Justícia no atén les seves peticions, han assegurat que tornaran a les mobilitzacions. Durant aquest matí, els treballadors han carregat contra les propostes de diàleg de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart i el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó.

«No volem mans esteses tacades de sang de la Núria», han indicat els funcionaris. Els han acusat de mentir i manipular i han exigit a la titular de Justícia que «admeti que no està preparada i plegui». També han dit que la mort de la Núria no és un fet puntual: «Demà puc ser jo o qualsevol dels meus companys», ha clamat una empleada visiblement afectada. Prop de 200 funcionaris s'han concentrat a l'exterior de centre des de primera hora per denunciar la «manca de seguretat» que pateixen. A banda, també han exigit la dimissió del director de la presó.

La protesta a la presó de Mas d'Enric ha aplegat prop de 200 treballadors. A dos quarts d'una els manifestants han permès la sortida de 25 funcionaris que es trobaven a l'interior del centre penitenciari des de les set del matí de diumenge. Els crits de «tots som Núria» i «consellera i Calderó dimissió» han tornat a ser els càntics més repetits.