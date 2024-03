Altafulla habilita un espai web amb tota la informació de la 5a etapa de la Volta a Catalunya

Altafulla acollirà, divendres vinent, la sortida de la 5a etapa de la Volta de Catalunya. La vil·la del tarragonès donarà inici a una etapa que finalitzarà a Viladecans després de recórrer un total de 167'5 quilòmetres. Per seguir aquest espectacular esdeveniment i coneixen tots els detalls, l’Ajuntament ha creat un espai web per a la ciutadania.

Arriba una de les proves per etapes més antigues del calendari ciclista mundial. La 103a edició de La Volta a Catalunya viurà l'inici de la seva cinquena etapa a Altafulla el 22 de març. Per primera vegada, el municipi acollirà la sortida d’una competició ciclista de primer nivell.

L’Ajuntament d'Altafulla ha apostat per ser part important de la cursa com a una oportunitat per a la projecció com a vila esportiva i saludable i ha comptat amb la col·laboració del Port de Tarragona i la Diputació de Tarragona.

El recorregut

La línia de sortida s'ubicarà al carrer de la Pedrera, a l'altura del Castell. Els corredors sortiran des d'Altafulla i enfilaran carretera amunt cap a la T-214 en direcció a Torredembarra, la Riera de Gaià i Brises del Mar. Així el perfil de la 5a etapa, amb un ascens de 2.306 metres i un total de 167,5 quilòmetres, passarà per Altafulla, Nulles, la Bisbal del Penedès, Coll de les Ventoses, Pontons, Sant Martí Sarroca, Sant Llorenç d'Hortons, Alt de la Creu d'Aragall, Sant Vicenç dels Horts i l'arribada finalitzarà a Viladecans.

Mobilitat

L’esdeveniment tindrà implicacions en la mobilitat a l’entorn proper a la sortida tant per a l’estacionament de vehicles (des de la tarda del dia 21 de març) com per la circulació (durant tot el dia 22). A banda es faran talls de circulació puntuals durant el pas dels pilots pel municipi.

La Policia Local d'Altafulla ha repartit un cartell d'avís sobre les afectacions en els següents punts: IES Altafulla, CEIP Roquissar, CEIP Portalada, Llar Infants Francesc Blanch, Llar Infants Hort de Pau, Consultori Mèdic, Ajuntament (cartellera, mostrador recepció…), Oficina de Turisme, Centre d'Entitats, Càmping Santa Eulàlia, Càmping Don Quijote, Hotel Oreneta, Hotel Gran Claustre, Hotel May, Hotel Altafulla Mar, Hotel Yola, Hotel Sant Martí, Farmàcia Domingo, Farmàcia Altafulla, Mercadona, Caprabo, Bon Àrea, Veritas, Basar xinès, Correus i diferents comerços com forns, botigues i altres.