La Volta a Catalunya 2024 defineix un recorregut amb Altafulla entre les principals novetats

La Volta Ciclista a Catalunya ja té definides totes les seus del recorregut de la seva 103a edició, que es disputarà entre els dies 18 i 24 de març de 2024. Els millors ciclistes del món competiran un any més per les carreteres catalanes en una edició que promet un gran espectacle, amb tres arribades en altura, seus inèdites i retorns molt esperats.

La històrica cursa UCI World Tour catalana comptarà amb set etapes plenes de novetats entre Sant Feliu de Guíxols i Barcelona, en un recorregut que ja s’ha definit després de fer-se els anuncis de totes les seus del recorregut d’aquesta edició de 2024.

Recorregut 103a edició Volta a Catalunya:

Etapa 1. Dilluns 18 de març: Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols.

Etapa 2. Dimarts 19 de març: Mataró – Vallter / Setcases (Vall de Camprodon)

Etapa 3. Dimecres 20 de març: Sant Joan de les Abadesses – Port Ainé (Pallars Sobirà)

Etapa 4. Dijous 21 de març: Sort (Turisme Pallars Sobirà) – Lleida

Etapa 5. Divendres 22 de març: Altafulla – Viladecans

Etapa 6. Dissabte 23 de març: Berga – Queralt

Etapa 7. Diumenge 24 de març: Barcelona – Barcelona

Imatge recorregut Volta a Catalunya 2024.Volta

La 103a edició de la Volta tornarà a tenir per segon any consecutiu tres arribades en altura, i és que a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Vallter i Port Ainé s’hi suma la berguedana Queralt, que es viurà el penúltim dia de cursa. Així doncs, la prova descobrirà seus inèdites en la seva història com les del mateix santuari de Queralt i Viladecans, que acolliran arribades d’etapa, i Altafulla, que serà protagonista amb una sortida d’etapa.

També hi haurà retorns molt esperats com els de Berga, que serà sortida d’etapa després de sis dècades de la darrera visita, Lleida, que torna per la porta gran amb una arribada d’etapa onze anys després, o les sortides des de Sort i Sant Joan de les Abadesses.

Juntament amb seus conegudes com la gran sortida des de Sant Feliu de Guíxols, la icònica etapa final a Barcelona i una sortida d’etapa des de Mataró, es completa un any més el recorregut de la prova. Com en la darrera edició, tres arribades en altura faran de la Volta una de les proves per etapes més dures del calendari de l’elit del ciclisme mundial.

Per tercer any consecutiu, Sant Feliu de Guíxols serà la ciutat que acollirà la gran sortida de la prova, sent punt d’inici i arribada de la primera etapa, a banda d’acollir tots els preparatius previs a la cursa. La darrera temporada, Primoz Roglic va concloure amb victòria a Sant Feliu el primer capítol del seu particular duel amb Remco Evenepoel que el va portar al triomf final.

Mataró serà sortida d’etapa per vuitena ocasió en la darrera dècada, en una segona jornada que portarà els ciclistes fins al cim de l’estació de Vallter, en la que serà la primera de les tres arribades en altura d’aquesta edició. Serà el vuitè final de l’etapa de la Volta al sostre ciclista de Catalunya, que en la darrera edició va veure guanyar l’italià Giulio Ciccone en un emocionant final davant Primoz Roglic i Remco Evenepoel.

La segona etapa de muntanya no es farà esperar i serà a la tercera jornada, que unirà Sant Joan de les Abadesses, que retorna al recorregut cinquanta anys després de la seva darrera i única presència, amb l’estació de muntanya pallaresa de Port Ainé, que va ser protagonista en el recorregut de la cursa per darrer cop l’any 2021, amb victòria del colombià Esteban Chaves.

La quarta etapa sortirà des de Sort, la capital del Pallars Sobirà, una població on va haver-hi una arribada d’etapa l’any 1976, per acabar a la ciutat de Lleida, un esperat retorn a una de les seus històriques de la Volta a Catalunya, present des de la primera edició i que no acollia una etapa des de l’any 2013. I després d’aquesta jornada de novetats, la cinquena etapa no serà menys, ja que unirà dues seus inèdites a la història de la prova: sortirà des de la tarragonina Altafulla i acabarà a Viladecans, municipi vinculat a la Volta en la darrera edició amb un esprint intermedi en la setena etapa.

Una de les grans novetats es viurà dissabte, gràcies a una etapa que es preveu d’emocions fortes amb ple protagonisme per la comarca del Berguedà. L’etapa sortirà des de la capital, Berga, que no era al recorregut de la Volta des de l’any 1959, i acabarà en la tercera arribada en altura d’aquesta edició a Queralt, que s’estrenarà a la cursa catalana. Una veritable jornada de muntanya que promet un gran espectacle esportiu, paisatgístic i d’afició per convertir-se en una de les etapes claus de la cursa, que es tancarà diumenge amb la tradicional etapa amb sortida i arribada a la ciutat de Barcelona.

La capital de Catalunya decidirà un any més una cursa que tornarà a reunir els millors ciclistes del món durant una setmana a les carreteres catalanes, buscant el relleu de l’últim vencedor, l’eslovè Primoz Roglic, un dels millors ciclistes de la darrera dècada. Tots els detalls sobre el recorregut, com el quilometratge, desnivell o ports de muntanya de les etapes, s’explicaran en la presentació oficial de la cursa.