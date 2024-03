Consternació i rebuig pel crim de Mas d'Enric en el minut de silenci al centre penitenciari

Prop d'un centenar de persones de la presó de Mas d'Enric del Catllar s'han concentrat aquest dijous a les portes del centre penitenciari per mostrar la seva indignació i consternació per la mort d'una cuina per part d'un intern aquest dimecres, que es va suïcidar després de cometre el crim.

Els funcionaris han fet més de cinc minuts de silenci i han dipositat un ram de flors al centre de la protesta. També han demanat la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, que ha assistit a l'acte. «Reiterar la voluntat d'acompanyar els treballadors i donar el condol als familiars de la víctima davant d'aquest trist i greu incident», ha dit Ubasart.

El Departament ha obert una investigació interna per estudiar si modifiquen els protocols.

Treballadors penitenciaris i companys de feina de la dona morta aquest dimecres per un reclús a la presó de Mas d'Enric s'han aplegat a les dotze d'aquest migdia a les portes d'entrada del centre penitenciari per mostrar el seu rebuig i dolor per la mort de la cuinera. Han guardat més de cinc minuts de silenci en una concentració on molts estaven visiblement afectats. Al mig, de tots ells, han dipositat un ram de flors en memòria de la víctima.

La consellera de Justícia, Gemma Ubasart i el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, han assistit a l'acte. Després dels minuts de silenci, ambdós han dirigit unes paraules als empleats, que els han recriminat el crim i els han mostrat la seva indignació. La titular de Justícia ha abandonat la concentració entre xiulets i crits de «fora». Els concentrats també li han demanat la seva dimissió.

Tot seguit, Ubasart ha afirmat que la voluntat del Govern és acompanyar als treballadors penitenciaris i als familiars i amics de la víctima en un dia «tant trist i dur». «Vull realçar l'enorme tasca que fan els professionals penitenciaris, uns col·lectius que a vegades són poc presents en la vida mediàtica, però que fan una tasca imprescindible», ha dit. Alhora, ha reiterat el seu condol i escalf per l'entorn la dona morta.

Més enllà de l'actuació policial i judicial, el Departament ha posat en marxa una investigació interna per esclarir els fets i decidir si s'han de modificar els protocols. De fet, el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, ha asseverat que ja existeixen aquestes actuacions de seguretat en l'àmbit de la cuina i d'altres serveis, però ha declinat explicar-los, justificant que es tracta d'una qüestió interna.

El pres exercia un cert càrrec de responsabilitat interna que en el dia a dia del centre -es coneix com a caporal -i era una persona de confiança a la cuina. «Estem davant d'un incident molt greu, sempre comporta informació reservada, hem d'estar amatents i molt respectuosos amb el procediment judicial i policial, no ens podem pronunciar sobre el que farem perquè hem d'atendre les investigacions tant judicials com policials i la nostra interna», ha argumentat.