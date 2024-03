Càrregues policials durant la protesta per la mort d’una cuinera a Mas d’Enric a Barcelona

Els Mossos d’Esquadra han carregat per evitar que els sindicats de presons entrin per la força al districte administratiu, on hi ha la seu de diversos departaments, entre ells el de Justícia. Els sindicats protesten per la mort d’una cuinera a la presó de Mas d’Enric a mans d’un intern que després es va suïcidar. Més d’un centenar de persones han fet proclames com ara «consellera dimissió» i «consellera assassina», i després han intentat entrar a l’edifici que acull la seu de Justícia.

Inicialment hi havia poca presència policial en aquest accés però després han arribat reforços d’antiavalots que estaven en una altra entrada. Els concentrats, alguns amb la cara tapada, han llençat ous i altres objectes i els Mossos han carregat.