Els comuns demanen a ERC que «esmeni el seu error» i tiri enrere el PDU del Hard Rock i ho condicionen a la negociació de pressupostos. Dos dies abans que es debati la llei de pressupostos al Parlament, el portaveu de Catalunya En Comú, Joan Mena, ha assegurat que aquest macroprojecte «l'inclouen per imposició del PSC i d'Illa». Així, ha demanat un «compromís» dels republicans de «no tramitar el pla director i, per tant, de descartar-lo». Mena també ha lamentat que ERC hagi amenaçat en no aprovar els pressupostos de l'Estat si els comuns no donen llum verda als catalans. «No entenem que un partit que apel·la a la sobirania de Catalunya vulgui que els pressupostos de Catalunya es decideixin a Madrid», ha manifestat el portaveu.

«Serà capaç el Govern de deixar d'aprovar els pressupostos per un projecte que ni tan sols ells defensen? Els posarà en risc ERC per un projecte que diu en públic i en privat que no és el model i que no li agrada?», ha preguntat Mena.

Des de Catalunya En Comú han exigit a ERC que «deixi de marejar la perdiu». «Va ser el propi Aragonès qui va dir que aquesta és una decisió política», ha recordat el portaveu en referència a les paraules del president la setmana passada a la sessió de control. Per això, ha demanat als de Pere Aragonès que «deixin de ser un govern subsidiari del que està demanant el senyor Illa».

Mena ha acusat ERC de «comprar l'agenda política» a Salvador Illa i ha insistit que tombar el PDU del macrocasino és una decisió «política» i no «tècnica». El portaveu dels comuns ha comentat dos factors pels quals el Hard Rock és una línia vermella. D'una banda, el context d'emergència per sequera, i de l'altra, la impossibilitat de fe «marxa enrere» amb aquest projecte un cop s'hagi aprovat el PDU.

«Gran pas de país» amb l'amnistia

En la mateixa roda de premsa per repassar l'actualitat informativa, Mena ha qualificat l'eventual aprovació de l'amnistia dijous vinent de «gran pas de país per acabar amb la desjudicialització». Els comuns han subratllat que ara s'obre una «nova etapa a Espanya i a Catalunya on el diàleg i la política tindran un espai central que permetin treballar un nou futur entre Catalunya i Espanya».

Preguntat per si ara es podrà obrir la porta a un referèndum acordat amb l'Estat, Mena ha afirmat que és el moment que «tothom posi els seus plantejaments sobre la taula».