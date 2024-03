El viceconseller del Govern insta Albiach a no utilitzar el Hard Rock per pactar els pressupostos

El viceconseller del Govern, Sergi Sabrià, ha instat la líder dels comuns, Jéssica Albiach, a «recapacitar» i no situar el Hard Rock com a «tot o res» en la negociació dels pressupostos. «És una dicotomia equivocada», ha dit en una entrevista a TV3. Segons Sabrià, hi ha marge per moure partides i incorporar propostes dels comuns però ha avisat que el Hard Rock «no té massa solució». «No podem treure res dels pressupostos perquè no hi ha recursos destinats a aquest projecte», ha insistit. El viceconseller ha descartat que una moratòria del Hard Rock amb motiu de la sequera sigui una via per desencallar les negociacions i ha recordat que «falta molt temps perquè el projecte tingui impacte sobre l'aigua».

Sabrià s'ha mostrat «optimista» i espera que en 48 hores els comuns canviïn la dicotomia i que aturar el Hard Rock no sigui una condició imprescindible per aprovar els pressupostos. I és que dimecres el ple del Parlament votarà les esmenes a la totalitat als comptes i sense els comuns el pressupost pactat entre ERC i PSC no continuarà la tramitació al Parlament.

El viceconseller veu «poc coherent» que els comuns hagin votat anteriorment uns pressupostos que incloïen 120 milions per al Hard Rock i que ara ho posin com a línia vermella quan els comptes no preveuen ni un euro per al projecte.

Ha insistit que el pla director urbanístic «no es pot aturar» i, per tant, el Govern creu que la via per convèncer el partit d'Albiach és canviar algunes partides per incloure les seves propostes. «Si demanen una cosa que no es pot fer, és molt difícil de resoldre», ha afegit.

Així mateix, ha negat que el Govern es plantegi una moratòria del Hard Rock mentre duri la sequera, tal com els comuns demanen i com va aprovar el Parlament en el marc del ple monogràfic sobre la sequera. Així doncs, Sabrià ha descartat que aquesta sigui una via per trobar un desllorigador.

«Complicat» amb Junts

Pel que fa a les converses amb Junts, que continuen obertes, Sabrià veu «complicat» que hi pugui haver un acord. Ha defensat que el Govern és d'esquerres i que no contempla com una possibilitat eliminar successions, una de les principals demandes de Junts. A més, ha assenyalat que aquest impost no és l'única condició que el grup presidit per Albert Batet ha posat sobre la taula. Sabrià ha dit que «costa molt» reunir-se amb Junts i que facin retorn de les propostes que planteja el Govern. «La voluntat és arribar a acords amb ells però, a aquesta hora, ho veig complicat», ha dit.

En cas que no hi hagi acord per als pressupostos del 2024 s'haurà de continuar amb els pressupostos prorrogats del 2023. I, si s'arriba a aquest escenari, Sabrià ha avisat que els partits que hagin decidit no tirar-los endavant «ho hauran d'explicar molt bé».