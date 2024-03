El windsurfista salouenc Sandro Portune, entre els 10 millors del món

Sandro Portune és un esportista salouenc d’elit, del Club Nàutic Salou. Amb només 11 anys s’iniciava en el món de la vela i ara, amb 16, ja està entre els 10 millors del món, de la seva categoria, en windsurf, classe IQFoil. De petit, es va enamorar del contacte amb la natura i de la llibertat que sentia dins del mar.

Estudia primer de Batxillerat. Compagina els estudis amb l’esport aquàtic, un món que l’apassiona i en el qual està plenament centrat, fins i tot quan es tracta de gaudir d’algun hobbie.

Recentment, ha participat al Mundial sènior de la classe olímpica IQFoil que s’ha disputat a Lanzarote, sent el participant més jove.

– Quins són els teus èxits assolits, dins del món de la vela?

«Actualment, al darrer Mundial, vaig quedar entre els 10 millors del món de sots 17 i dues vegades al podi espanyol; tres, campió català, i 3 vegades al top 10 dels jocs internacionals, de windsurf, classe IQFoil».

– Què representen, per a tu, aquests triomfs?

«A nivell personal, representen molt, i és bastant dur, perquè els he de compaginar amb els estudis. Però, per exemple, ara mateix, és extraordinari que estigui competint amb esportistes sènior. Del Mundial, vaig quedar en el 97 lloc de 150, i vaig ser el més jove de tot el campionat, perquè els regatistes tenien entre 19 i 35 anys».

– Quin és el secret per aconseguir bones marques?

«Crec que és gaudir amb el que fas, passar-ho bé i tenir la disciplina d’entrenar cada dia, perquè si no ho fas, no arribaràs mai enlloc. Tinc molta motivació i vull arribar on són els millors. Quan vaig als campionats, veig com ho fan i em fixo en ells».

– Com són els teus entrenaments?

«Cada dia, entreno unes dues hores, perquè aquest esport requereix força i destresa, ja que les taules volen per damunt de l’aigua i pesen molt. A la meva edat, és difícil arribar als 90 o 97 quilos; jo peso 80, i sóc dels més prims, per això anem cada dia al gimnàs, intentant adquirir més múscul. El windsurf és un esport en què utilitzes tot el cos: braços, pit, cames, abdominals, etc.».

– I els teus entrenadors?

«Són tots d’aquí, ex competidors que ara estan entrenant. Són joves i ens entenem bastant bé, em donen suport en tot. Som com una família».

– I els companys?

«Tinc diversos companys que ho estan fent molt bé, concretament, un que és a la selecció espanyola i que entrenem cada dia junts, el César Alonso. Al final, fas una amistat molt bona i sempre és positiu tenir algú al costat».

– Tens temps lliure?

«Sí, entreno, però també sóc a casa, amb la meva família, que em dona suport en tot, logística i econòmicament. No em puc queixar».

– A on vols arribar?

«Vull arribar a estar entre els 3 millors d’Espanya i, al Mundial, entre els 10 millors, si pot ser. Però, enguany serà més difícil, perquè pujo de categoria i vaig amb els més grans, tot i que faré els possibles per assolir aquest objectiu. També estem entrenant per les Olimpíades de 2028 i 2032; sóc membre de l'equip preolímpic espanyol per a les Olimpíades 2028 i entreno amb ells cada mes, durant 5 dies».

– Què representa Salou per a tu?

«Salou és on vaig créixer i vaig passar-hi tota la meva infantesa. Porto aquí tota la vida i m’agrada viure-hi; les platges, la calor… És una ciutat ideal i bastant coneguda, a nivell esportiu. L’any passat, el Club Nàutic va ser la seu del Campionat d’Espanya de windsurf».