El windsurfista salouense Sandro Portune, entre los 10 mejores del mundo

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Sandro Portune es un deportista salouense de élite, del Club Nàutic Salou. Con sólo 11 años se iniciaba en el mundo de la vela y ahora, con 16, ya está entre los 10 mejores del mundo, de su categoría, en windsurf, clase IQFoil. De pequeño, se enamoró del contacto con la naturaleza y de la libertad que sentía dentro del mar.

Estudia primero de Bachillerato. Compagina los estudios con el deporte acuático, un mundo que lo apasiona y en el cual está plenamente centrado, incluso cuando se trata de disfrutar de algún hobbie.

Recientemente, ha participado en el Mundial sénior de la clase olímpica IQFoil que se ha disputado en Lanzarote, oye al participante más joven.

– ¿Cuáles son tus éxitos alcanzados, dentro del mundo de la vela?

«Actualmente, en el último Mundial, quedé entre los 10 mejores del mundo de sots 17 y dos veces en el podio español; tres, campeón catalán, y 3 veces en el top 10 de los juegos internacionales, de windsurf, clase IQFoil».

– ¿Qué representan, para ti, estos triunfos?

«A nivel personal, representan mucho, y es bastante duro, porque los tengo que compaginar con los estudios. Pero, por ejemplo, ahora mismo, es extraordinario que esté compitiendo con deportistas sénior. En el Mundial, quedé en el 97 lugar de 150, y fui el más joven de todo el campeonato, porque los regatistas tenían entre 19 y 35 años».

– ¿Cuál es el secreto para conseguir buenas marcas?

«Creo que es disfrutar con lo que haces, pasarlo bien y tener la disciplina de entrenar cada día, porque si no lo haces, no llegarás nunca a ningún sitio. Tengo mucha motivación y quiero llegar donde están los mejores. Cuando voy a los campeonatos, veo cómo lo hacen y me fijo en ellos».

– ¿Cómo son tus entrenamientos?

«Cada día, entreno unas dos horas, porque este deporte requiere fuerza y destreza, ya que las tablas vuelan por encima del agua y pesan mucho. A mi edad, es difícil llegar a los 90 o 97 kilos; yo peso 80, y soy de los más delgados, por eso vamos cada día al gimnasio, intentando adquirir más músculo. El windsurf es un deporte en que utilizas todo el cuerpo: brazos, pecho, piernas, abdominales, etc.

– ¿Y tus entrenadores?

«Son todos de aquí, ex competidores que ahora están entrenando. Son jóvenes y nos entendemos bastante bien, me dan apoyo en todo. Somos como una familia».

– ¿Y los compañeros?

«Tengo varios compañeros que lo están haciendo muy bien, concretamente, uno que es a la selección española y que entrenamos cada día juntos, César Alonso. Al final, haces una amistad muy buena y siempre es positivo tener alguien al lado».

– ¿Tienes tiempo libre?

«Sí, entreno, pero también estoy en casa, con mi familia, que me da apoyo en todo, logística y económicamente. No me puedo quejar».

– ¿A dónde quieres llegar?

«Quiero llegar a estar entre los 3 mejores de España y, en el Mundial, entre los 10 mejores, si puede ser. Sin embargo, este año será más difícil, porque subo de categoría y voy con los mayores, aunque haré los posibles para alcanzar este objetivo. También estamos entrenando para las Olimpiadas de 2028 y 2032; soy miembro del equipo preolímpico español para las Olimpiadas 2028 y entreno con ellos cada mes, durante 5 días».

– Qué representa Salou para ti?

«Salou está donde crecí y pasé toda mi infancia.. Llevo aquí toda la vida y me gusta vivir allí; las playas, el calor... Es una ciudad ideal y bastante conocida, a nivel deportivo. El año pasado, el Club Náutico fue la sede del Campeonato de España de windsurf».