Mor una veïna de la Selva del Camp en un xoc frontal a Constantí

L. C. G., veïna de la Selva del Camp de 51 anys, ha mort aquest divendres a la tarda en un xoc frontal al quilòmetre 4,8 de la carretera TV-7211, en terme municipal de Constantí (Tarragonès). El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del sinistres cap a tres quarts de sis. Per causes que s'investiguen, el turisme de la víctima i una furgoneta han col·lidit de cara. Al turisme també hi viatjava una menor, que ha estat traslladada a l'hospital Joan XXIII de Tarragona en estat menys greu. El conductor de la furgoneta també ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'hospital Sant Joan de Reus.

Arran de la incidència s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers i tres ambulàncies i el servei de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques. Pel que fa a la circulació, a dos quarts de vuit del vespre es mantenia tallada la via en els dos sentits de la marxa. 22 persones han mort a les carreteres catalanes en el que va d'any segons els càlculs de l'SCT, que indica que es tracta de xifres provisionals.