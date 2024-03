Dos morts i un ferit greu en un xoc frontal entre una furgoneta i un camió a Alió

Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc frontal entre una furgoneta i un camió aquest divendres a Alió (Alt Camp). Les víctimes mortals són els ocupants de la furgoneta, i el ferit greu el conductor del camió. Aquest ha hagut de ser excarcerat pels Bombers i ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Els Mossos han rebut l'avís del sinistre, al quilòmetre 31 de la carretera C-51, cap a dos quarts de quatre. Per causes que s'investiguen, la furgoneta i el camió han xocat frontalment. En un primer moment el Servei Català de Trànsit havia indicat que després del xoc inicial un tercer vehicle havia impactat amb els altres dos, però finalment s'ha indicat que el cotxe no ha arribat a xocar-hi.

Arran de la incidència s'han activat quatre patrulles dels Mossos, sis dotacions dels Bombers i tres ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a la circulació, a un quart de set de la tarda la C-51 es mantenia tallada en els dos sentits de la marxa. 21 persones han perdut la vida en el que va d'any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals de l'SCT.