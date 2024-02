22 restaurants participen a les Rutes Baix Gaià Experiences amb calçots i carxofes

L’Associació AEH Baix Gaià, amb el suport de l’Ajuntament de Torredembarra, el patrocini de Raventós Codorniu i la col·laboració de Nomen Foods, ha presentat aquest matí l’experiència Calçots i Carxofes que es celebrarà del 22 de febrer al 21 d’abril a diverses poblacions del Baix Gaià.

22 restaurants serviran menús i racions amb el calçot i la carxofa com a protagonista, acompanyades de vins i caves Raventós Codorniu, amb l’objectiu que l’experiència gastronòmica siguin un reclam per potenciar els caps de setmana fora de temporada així com per descobrir nous restaurants.

Els restaurants participants són: Bruixes de Burriac, Maritime Beach Club Altafulla, Restaurant Voramar Cal Vitali, El Nou Mirador Creixell, Restaurant Mediterraneum Hotel La Masieta, Hotel Restaurant La Nova Tenalla, Restaurant Àngel Miquel, A la Parra! Bar del Casal, Restaurant Can Narcís, Restaurant l’Hor, Restaurant El Jardí, Restaurant Brisa, Masia Cal Vitali, Cal Silver, Restaurant El Capitán, Òxid Torredembarra, 4Latas Torredembarra, 4Latas Baix a Mar, 4Makis, El Racó de la Paella, Restaurant Pizzeria l’All Negre, La Cassoleta d’Arròs.

Durant la presentació, Jovita Baltasar, Regidora de Turisme i Comerç de Torredembarra, ha obert l’acte celebrant «aquesta nova manera de fer gastronomia al Baix Gaià» i ha remarcat que, «tot i que la calçotada sembla que és de Valls i l’Alt Camp, poblacions del Baix Gaià formen part de la IGP Calçot de Valls, fet que n’avala el seu origen i qualitat».

El Sr. Jorge Piera, president de l’AEH Baix Gaià, ha volgut remarcar la versatilitat de propostes que trobaran: «La ruta amb calçots i carxofes és una aposta clara de l’associació per demostrar que els calçots, per la seva versatilitat, es poden consumir de moltes maneres diferents, no només amb la tradicional calçotada a la que estem acostumats».

Per últim, Carlos Antonio Ferré de Raventós Codorniu ha posat en valor «els excel·lents maridatges que es poden fer amb els calçots i els seus vins i caves».

La iniciativa gastronòmica també compta amb un passaport amb el qual els clients que degustin les propostes de 4 restaurants de 4 poblacions diferents del Baix Gaià aconseguiran, de forma directa, una ampolla de licor d’arròs Segadors del Delta.

Els menús i degustacions es podran consultar al Facebook i Instagram Jornades Gastronòmiques AEH i a la web https://aeht.es/jornades-gastronomiques/