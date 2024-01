Roc Muñoz: «L’Espai Mammuthus serà un referent en el coneixement de l’evolució humana»

Quines novetats ens porta enguany Sant Sebastià?

La primera es farà avui al vespre. Es tracta d’un Campionat de futbolí que la regidoria de Joventut ha organitzat al Punt d’Informació Jove. Aquesta mateixa regidoria també ha impulsat la Gaming Experience. Es tracta d’un dia de tornejos de videojocs, que es farà al Poliesportiu el dissabte 27. A banda, les entitats sempre inclouen novetats. Enguany, per exemple, la colla infantil dels Diables de la Canonja fa 10 anys i per a celebrar-ho demà al vespre presentaran el Llucifer i la Diablessa infantils.

Per a la gent que és de fora de la Canonja, quins actes els recomanaria?

El cert és que ja ve molta gent de fora, de municipis de la zona, que s’apropa a gaudir dels nostres actes. Un exemple d’això és l’Escudella Popular, que celebrem l’últim diumenge de Festa Major. Enguany serà el dia 28. L’Escudella aplega unes 700 persones i d’aquestes una bona part són de fora. Per aquells a qui els agrada el ball i els concerts de Festa Major, no es poden perdre l’Orquestra Maravella. El Cross, que es farà aquest diumenge, també aplega molt de públic. I cal destacar que enguany, coincidint amb el primer aniversari de la inauguració del Teatre Municipal Orfeó Canongí, tenim l’obra de teatre M’esperaràs.

Ja hi ha data per a l’obertura de l’Espai Mammuthus?

Encara no tenim la data concreta, però es farà durant aquest primer semestre del 2024. Igual com vam fer l’any passat a l’Orfeó, primer farem unes jornades de portes obertes, perquè els veïns puguin veure l’Espai Mammuthus, abans que es faci la inauguració oficial. Cal dir que ja hem tingut sol·licituds de visites de gent de fora. Això ens fa estar contents, però també una mica preocupats, en el sentit que som conscients que hi ha altes expectatives i que esperem complir-les, tant de cara a la ciutadania com per a nosaltres mateixos. El que és clar és que serà un referent en el coneixement de la evolució humana.

Què falta per fer?

Acabar d’ultimar alguns detalls, però el gruix dels treballs està tot fet. Ara, estem preparant la licitació per a la gestió de l’espai, ja que serà una empresa especialitzada en la gestió d’equipaments culturals qui s’encarregarà del dia a dia de l’Espai Mammuthus. Abans de l’estiu la licitació hauria d’estar en marxa.

La Canonja és un dels pocs municipis de la zona que no s’ha vist obligat augmentar la pressió fiscal. Quina fórmula han seguit perquè la inflació no impacti en els contribuents?

Tenim ingressos suficients per no haver d’augmentar la pressió fiscal. El nostre pressupost és de 17,5 milions d’euros. Malgrat que hem de passar una part a Tarragona, per a la nostra població és un pressupost molt alt, que ens permet donar resposta a aquest context d’inflació. Aquest és un dels motius. Però n’hi ha un altre, i és molt important. No tenim deute, per tant, no ens veiem condicionats per les pujades del tipus d’interès dels préstecs. Amb tot, segurament l’any vinent, haurem de fer ajustaments en la taxa de recollida d’escombraries. Ara bé, buscarem fórmules perquè no tingui un gran impacte en l’economia de les famílies.

Menciona la recollida d’escombraries, hi ha novetats en el seu procés per a desvincular el servei del de Tarragona ciutat?

Seguirem vinculats amb Tarragona fins que no adjudiquem el nostre propi servei. Aquest mes començarem a treballar per definir-lo i calculem que la licitació podria sortir a finals d’aquest 2024.

S’havia parlat de la possibilitat de mancomunar el servei amb el Consell Comarcal del Tarragonès, per què ho han desestimat?

Perquè fer-ho ens obligava a equipar el servei al mateix que es fa en la resta de municipis. Justament per això, finalment hem apostat per fer una licitació pròpia i tenir un contracte a mida, que respongui a les demandes que la Canonja té com a municipi.

El pressupost de 2024 contempla inversions per 4 milions i mig d’euros. Quins seran els principals projectes?

D’una banda, tenim la rehabilitació de diversos edificis. També farem intervencions en diversos carrers per a fer-los per a vianants. Aquestes són actuacions del dia a dia. Ara bé, després tenim grans projectes, que estaven inclosos en el nostre programa i que enguany ja començarem a tirar endavant. Un d’ells és l’anomenat Centre Audiovisual del Mas de l’Abeurador, al qual hi hem destinat 1,6 milions d’euros del pressupost. Es tracta d’un planetari, que complementarà l’Espai Mammuthus i que permetrà conèixer com era l’univers fa milions d’anys. Un altre projecte important és l’ampliació del Camp d’Esports. Ara per ara ja s’ha preparat el terreny per a fer-hi un camp de futbol 11 i dos camps de futbol 7 nous. A més, es faran nous vestuaris i segurament també inclourà un polilleuger. Estem preparant la licitació i la idea és que enguany ja comencem a treballar-hi.

Han ofert el solar on hi havia l’antic club Vicente Ferrer i unes naus veïnes com a espai per a la construcció del Centre per a la Descarbonització de la Indústria. Hi ha novetats?

Les intencions de la Generalitat no les sabem. Alguns dels actors implicats consideren que la Canonja és el millor lloc per fer el Centre de Descarbonització. Nosaltres oferim aquest espai i, a més, oferim enderrocar l’edifici existent. S’han presentat prop d’una vintena d’empreses per a fer l’enderroc. Els tècnics municipals ja tenen fetes les valoracions i ara ens hem d’esperar fins que al març s’incorporin els romanents de tresoreria i a l’abril ja podrem fer l’adjudicació. Abans de l’estiu l’edifici estarà enderrocat.

Són un dels municipis impulsors de la futura Àrea Metropolitana de Tarragona. Quina és la seva visió sobre com hauria de ser aquest ens?

És un projecte complicat, que s’ha intentat altres vegades i no s’ha portat a bon port, perquè hi ha hagut interessos contradictoris. El territori no sempre ha tingut el sentit de conjunt necessari per a tirar endavant una Àrea Metropolitana. Esperem que ara, amb aquest nou impuls que estem donant, aquest sentit de conjunt es vegi. Per mi, crec que l’important no és ser molt ambiciosos, sinó marcar-nos fites concretes. Crec que les primeres prioritats haurien de ser la mobilitat i els residus, que són dues àrees fonamentals.