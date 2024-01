Roc Muñoz: «El Espacio Mammuthus será un referente en el conocimiento de la evolución humana»

Publicado por Anna Ferran Verificado por Creado: Actualizado:

¿Qué novedades nos trae este año San Sebastián?

La primera se hará hoy por la noche. Se trata de un Campeonato de futbolín que la concejalía de Joventut ha organizado al Punto de Información Joven. Esta misma concejalía también ha impulsado la Gaming Experience. Se trata de un día de torneos de videojuegos, que se hará en el Polideportivo el sábado 27. Aparte, las entidades siempre incluyen novedades. Este año, por ejemplo, el grupo infantil de los Diablos de la Canonja hace 10 años y para celebrarlo mañana por la noche presentarán a Lucifer y la Diablesa infantiles.

Para la gente que es de fuera de la Canonja, ¿qué actos les recomendaría?

El cierto es que ya viene mucha gente de fuera, de municipios de la zona, que se acerca a disfrutar de nuestros actos. Un ejemplo de eso es la Escudilla Popular, que celebramos el último domingo de Fiesta Mayor. Este año será el día 28. La Escudilla reúne a unas 700 personas y de estas una buena parte son de fuera. Para aquellos a quien les gusta el baile y los conciertos de Fiesta Mayor, no se pueden perder la Orquesta Maravella. El Cross, que se hará este domingo, también reúne a mucho público. Y hay que destacar que este año, coincidiendo con el primer aniversario de la inauguración del Teatro Municipal Orfeó Canongí, tenemos la obra de teatro M'esperaràs.

¿Ya hay fecha para la apertura del Espacio Mammuthus?

Todavía no tenemos la fecha concreta, pero se hará durante este primer semestre del 2024. Al igual que hicimos el año pasado al Orfeón, primero haremos unas jornadas de puertas abiertas, para que los vecinos puedan ver el Espacio Mammuthus, antes de que se haga la inauguración oficial. Hay que decir que ya hemos tenido solicitudes de visitas de gente de fuera. Eso nos hace estar contentos, pero también un poco preocupados, en el sentido que somos conscientes de que hay altas expectativas y que esperamos cumplirlas, tanto de cara a la ciudadanía como para nosotros mismos. Lo que claro está es que será un referente en el conocimiento de la evolución humana.

¿Qué falta para hacer?

Acabar de ultimar algunos detalles, pero el grueso de los trabajos está todo hecho. Ahora, estamos preparando la licitación para la gestión del espacio, ya que será una empresa especializada en la gestión de equipamientos culturales quien se encargará del día a día del Espacio Mammuthus. Antes del verano la licitación tendría que estar en marcha.

La Canonja es uno de los pocos municipios de la zona que no se ha visto obligado aumentar la presión fiscal. ¿Qué fórmula han seguido para que la inflación no impacte en los contribuyentes?

Tenemos ingresos suficientes para no tener que aumentar la presión fiscal. Nuestro presupuesto es de 17,5 millones de euros. Aunque tenemos que pasar una parte en Tarragona, para nuestra población es un presupuesto muy alto, que nos permite dar respuesta a este contexto de inflación. Este es uno de los motivos. Pero hay otro, y es muy importante. No tenemos deuda, por lo tanto, no nos vemos condicionados por las subidas del tipo de interés de los préstamos. Con todo, seguramente el próximo año, tendremos que hacer ajustes en la tasa de recogida de basura. Ahora bien, buscaremos fórmulas para que no tenga un gran impacto en la economía de las familias.

Menciona la recogida de basura, ¿hay novedades en su proceso para desvincular el servicio del de Tarragona ciudad?

Seguiremos vinculados con Tarragona hasta que no adjudicamos nuestro propio servicio. Este mes empezaremos a trabajar para definirlo y calculamos que la licitación podría salir a finales de este 2024.

Se había hablado de la posibilidad de mancomunar el servicio con el Consejo Comarcal del Tarragonès, ¿por qué lo han desestimado?

Porque hacerlo nos obligaba a equipar el servicio a lo mismo que se hace en el resto de municipios. Justamente por eso, finalmente hemos apostado por hacer una licitación propia y tener un contrato a medida, que responda a las demandas que la Canonja tiene como municipio.

El presupuesto de 2024 contempla inversiones por 4 millones y medio euros. ¿Cuáles serán los principales proyectos?

Por una parte, tenemos la rehabilitación de varios edificios. También haremos intervenciones en varias calles para hacerlos para peatones. Estas son actuaciones del día a día. Ahora bien, después tenemos grandes proyectos, que estaban incluidos en nuestro programa y que este año ya empezaremos a sacar adelante. Uno de ellos es el llamado Centro Audiovisual del Mas de l'Abeurador, al cual hemos destinado 1,6 millones de euros del presupuesto. Se trata de un planetario, que complementará el Espacio Mammuthus y que permitirá conocer como era el universo hace millones de años. Otro proyecto importante es la ampliación del Campo de Deportes. Hoy por hoy ya se ha preparado el terreno para hacer un campo de fútbol 11 y dos campos de fútbol 7 nuevos. Además, se harán nuevos vestuarios y seguramente también incluirá uno poliligero. Estamos preparando la licitación y la idea es que este año ya empezamos a trabajar.

Han ofrecido el solar donde había el antiguo club Vicente Ferrer y unas naves vecinas como espacio para la construcción del Centro para la Descarbonización de la Industria. ¿Hay novedades?

Les intenciones de la Generalitat no las sabemos. Algunos de los actores implicados consideran que la Canonja es el mejor sitio para hacer el Centro de Descarbonización. Nosotros ofrecemos este espacio y, además, ofrecemos derribar el edificio existente. Se han presentado cerca de una veintena de empresas para hacer el derribo. Los técnicos municipales ya tienen hechas las valoraciones y ahora nos tenemos que esperar hasta que en marzo se incorporen los remanentes de tesorería y en abril ya podremos hacer la adjudicación. Antes del verano el edificio estará derribado.

Son uno de los municipios impulsores de la futura Área Metropolitana de Tarragona. ¿Cuál es su visión sobre como tendría que ser este ente?

Es un proyecto complicado, que se ha intentado otras veces y no se ha llevado a buen puerto, porque ha habido intereses contradictorios. El territorio no siempre ha tenido el sentido de conjunto necesario para sacar adelante un Área Metropolitana. Esperamos que ahora, con este nuevo impulso que estamos dando, este sentido de conjunto se vea. Para mí, creo que lo importante no es ser muy ambiciosos, sino marcarnos hitos concretas. Creo que las primeras prioridades tendrían que ser la movilidad y los residuos, que son dos áreas fundamentales.