Coneix tots els actes de la Festa Major d’Hivern de Vila-seca 2024

Dimarts 16 de gener

11.30 h- Repic de Campanes

Plaça de l’Església

19 h- Assaig de Castells

Carrer dels Castillejos, 21

20.15 h- Pregó de Festa Major

Auditori Josep Carreras

23.30 h- Nit jove Non Stop

Pavelló Municipal d’Esports

Dimecres 17 de gener

5.30 h- Cercavila cap a la Canonada Matinera

Plaça dels Països Catalans

6 h- Canonada Matinera

Plaça de l’Església

8 h- Esmorzar popular

Jardí del Castell de Vila-seca

11.30 h- Concentració dels Tres Tombs

Avinguda de la Generalitat

12 h- Els Tres Tombs

Avinguda de la Generalitat

11.30 h- Repic de Campanes

Plaça de l’Església

12 h- Missa Major

Església parroquial

18.30 h- Gran Gala de Dansa Sant Antoni 2024

Pavelló Municipal d’Esports

Dijous 18 de gener

19.30 h- Presentació dels actes del 35è aniversari del Ball de Diables de Vila-seca

Castell de Vila-seca

Divendres 19 de gener

18 h- Gran Festa Infantil

Celler de Vila-seca

20 h- Concert de punk-rock

Pavelló Municipal d’Esports

20.30 h- Assaig de Castells

Carrer dels Castillejos, 21

22 h- Nit d’Humor

Celler de Vila-seca

23.30 h- Festa Remember «Ochentazos y Noventazos»

Pavelló Municipal d’Esports

Dissabte 20 de gener

11 h- Cursa de Pallassos i Pallasses «Joan Busquets»

Plaça de Voltes

11.30 h- Xocolatada popular infantil

Plaça de l’Església

12.30 h- Actuació castellera

Plaça de l’Església.

17.30 h- Lliurament dels premis del XI Concurs de Fotografia Albert Iturria

Sala Polivalent de l’Ajuntament

18.30 h- Correfoc petit

Plaça d’Estudi

19.30 h- Ball parlat del Ball de Diables de Torredembarra

Plaça de Voltes

19.45 h- Ball de Sant Miquel i Diables

Plaça de Voltes

20.15 h- Tabalada

Plaça de Voltes

20.30 h- Correfoc

Plaça de Voltes

22 h- Concert amb The Tyets i La Cosina

Pavelló Municipal d’Esports

23 h- Gran Ball de Festa Major

Celler de Vila-seca

Diumenge 21 de gener

A partir de les 11 h- Tradicional Cós de Sant Antoni

Ccircuit hípic del Parc de la Torre d’en Dolça

12 h- Cursa «Premi Torre d’en Dolça»

12.30 h- 2a Cursa «Gran Premi Ajuntament de Vila-seca»

13 h- 3a. Cursa «Premi Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca».

18 h- Cercavila del Seguici Tradicional amb elements festius i balls

Jardí del Castell de Vila-seca

Itinerari: c. del Comte de Sicart, pl. de Voltes, c. Major i pl. de l’Església.

Dimarts 23 de gener

19 h- Tast d’olis d’oliva

Hotel Raval de la Mar

Dijous 25 de gener

19 h- Tast de vins

Hotel Raval de la Mar

Divendres 26 de gener

17.30 h- XLII Cursa Atlètica de Sant Antoni i XXVI Milla Local

Centre Cívic del Colomí

18 h- Espectacle familiar

Celler de Vila-seca

22h- Nit d’Humor

Celler de Vila-seca

Dissabte 27 de gener

10.30 h- XIII Trobada d’elements festius «Amics dels Gegants»

Plaça de l’Església

12 h- Cercabirra

Rambla de Catalunya

18 h- Cercavila amb material reciclats «Els Retalls»

Jardí del Castell de Vila-seca fins a la plaça de l’Església

20 h- Carretillada del Ball de Diables de Vila-seca

Plaça d’Estudi

22 h- Nit de màgia

Celler de Vila-seca

Diumenge 28 de gener

9.30 h- Xocolatada

Plaça de l’Església

10 h- Gimcana del Porquet

Plaça de l’Església

9 h- XLI Trobada Gegantera

Plaça de l’Eslgésia, i pels carrers de la vila

10 h- Concentració i Plantada de les Colles Geganteres

Carrer de Sant Antoni

12 h- Cercavila de Gegants i Grallers

Itinerari: c. dels Ferrers, c. de la Verge de la Pineda, pl. d’Estudi, c. de Tarragona, c. del Requet de Fèlix, c. del Comte de Sicart, pl. de Voltes, c. Major i pl. de l’Església

13.30 h- Ballada final i lliurament de records

Plaça de l’Església

18:30 h- Un tastet de Mar i Cel

Teatre del Centru

19 h- II Edició de la Tarda de Màgia Jove

Celler de Vila-seca