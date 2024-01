Conoce todos los actos de la Fiesta Mayor de Invierno de Vila-seca 2024

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Martes 16 de enero

11.30 h- Redoble de Campanas

Plaza de l’Església

19 h- Ensayo de Castells

Carrer dels Castillejos, 21

20.15 h- Pregón de Fiesta Mayor

Auditori Josep Carreras

23.30 h- Noche joven Non Stop

Pavelló Municipal d’Esports

Miércoles 17 de enero

5.30 h- Carcavila cap a la Canonada Matinera

Plaza dels Països Catalans

6 h- Canonada Matinera

Plaza de l’Església

8 h- Desayuno popular

Jardín del Castillo de Vila-seca

11.30 h- Concentración de los Tres Tombs

Avenida de la Generalitat

12 h- Los Tres Tombs

Avenida de la Generalitat

11.30 h- Redoble de Campanas

Plaza de l’Església

12 h- Misa Mayor

Iglesia parroquial

18.30 h- Gran Gala de Danza Sant Antoni 2024

Pavelló Municipal d’Esports

Jueves 18 de enero

19.30 h- Presentación de los actos del 35.º aniversario del Baile de Diablos de Vila-seca

Castillo de Vila-seca

Viernes 19 de enero

18 h- Gran Fiesta Infantil

Celler de Vila-seca

20 h- Concierto de punk-rock

Pavelló Municipal d’Esports

20.30 h- Ensayo de Castells

Carrer dels Castillejos, 21

22 h- Noche de Humor

Celler de Vila-seca

23.30 h- Fiesta Remember «Ochentazos y Noventazos»

Pavelló Municipal d’Esports

Sábado 20 de enero

11 h- Carrera de Payasos y Payasas «Joan Busquets»

Plaza de Voltes

11.30 h- Chocolatada popular infantil

Plaza de l’Església

12.30 h- Actuación castellera

Plaza de l’Església

17.30 h- Entrega de los premios del XI Concurso de Fotografía Albert Iturria

Sala Polivalent del Ayuntamiento

18.30 h- Correfuego pequeño

Plaza d’Estudi

19.30 h- Baile hablado del Baile de Diablos de Torredembarra

Plaza de Voltes

19.45 h- Baile de Sant Miquel i Diables

Plaza de Voltes

20.15 h- Tabalada

Plaza de Voltes

20.30 h.- Correfuego

Plaza de Voltes

22 h- Concierto con The Tyets i La Cosina

Pavelló Municipal d’Esports

23 h- Gran Baile de Fiesta Mayor

Celler de Vila-seca

Domingo 21 de enero

A partir de las 11 h- Tradicional Cos de Sant Antoni

Circuito hípico del Parque de la Torre de Dolça

12 h- Carrera «Premio Torre d'en Dolça »

12.30 h - 2.ª Carrera «Gran Premio Ajuntament de Vila-seca »

- 13 h- 3.ª. Carrera «Premio Patronato Municipal de Turismo de Vila-seca ».

18 h- Cercavila del Seguici Tradicional con elementos festivos y bailes

Jardín del Castillo de Vila-seca

Itinerario: c. del Comte de Sicart, pl. de Voltes, c. Major y pl. de l’Església.

Martes 23 de enero

19 h- Cata de aceites de oliva

Hotel Raval de la Mar

Jueves 25 de enero

19 h- Cata de vinos

Hotel Raval de la Mar

Viernes 26 de enero

17.30 h- XLII Carrera Atlética de Sant Antoni y XXVI Milla Local

Centre Cívic del Colomí

18 h- Espectáculo familiar

Celler de Vila-seca

22h- Noche de Humor

Celler de Vila-seca

Sábado 27 de enero

10.30 h- XIII Encuentro de elementos festivos «Amigos de los Gigantes»

Plaza de l’Església

12 h- Cercabirra

Rambla de Catalunya

18 h- Cercavila con material reciclados «Els retalls»

Jardín del Castillo de Vila-seca hasta la plaza de l’Església

20 h- Carretillada del Baile de Diables de Vila-seca

Plaza d’Estudi

22 h- Noche de magia

Celler de Vila-seca

Domingo 28 de enero

9.30 h- Chocolatada

Plaza de l’Església

10 h- Gincana del Cerdito

Plaza de l’Església

9 h- XLI Encuentro Geganter

Plaza de l’Eslgésia, y por la scalles de la vila

10 h- Concentración y Plantación de llas collas Geganteras

Calle de Sant Antoni

12 h- Cercavila de Gigantes y Gralleros

Itinerario: c. dels Ferrers, c. de la Verge de la Pineda, pl. d’Estudi, c. de Tarragona, c. del Requet de Fèlix, c. del Comte de Sicart, pl. de Voltes, c. Major y pl. de l’Església

13.30 h- Baile final y entrega de recuerdos

Plaza de l’Església

18:30 h- Una cata de Mar y Cielo

Teatro del Centru

19 h- II Edición de la Tarde de Magia Joven

Celler de Vila-seca