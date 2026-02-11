MEDI NATURAL
L'ACA vol recuperar la connectivitat fluvial del riu Siurana entre el Molar i el Masroig
L'espai forma part de la Xarxa Natura 2000
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret a licitació la redacció del projecte per a la recuperació de la connectivitat fluvial i la millora dels hàbitats alb, en el tram entre el Molar i el Masroig (Priorat). El pressupost és de 84.300 euros i es poden presentar ofertes fins el 16 de febrer.
L'objectiu és «fer més eficient el cabal ecològic alliberat i, especialment, fer el riu més adaptable als episodis de sequera», segons ha apuntat l'ACA en un comunicat. En aquest sentit, «les mesures que es defineixin tindran en compte el seguiment dels episodis de sequera soferts en aquesta zona». L'espai forma part de la Xarxa Natura 2000.
Les actuacions necessàries hauran de tenir en compte l'adaptació de guals, el disseny d'un pas de fauna i peixos al marge dret de l'assut de Coco, el control d'espècies exòtiques i el manteniment de gorgs o la creació de refugis per espècies com la llúdriga, entre d'altres. «A més, caldrà estudiar els possibles efectes de la retirada de les estructures sobre la morfodinàmica del tram i mesures correctores, contemplant la possibilitat que sigui el mateix riu el que assoleixi el perfil d'equilibri», ha finalitzat l'ACA.