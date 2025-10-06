Viral
El poble de Tarragona construït entre les roques d’una muntanya i que és ideal per escalar
El paisatge d’aquest municipi es veu dominat per grans roques i una vegetació que canvia amb les estacions
Margalef de Montsant és un petit poble de la província de Tarragona que destaca per la seva singular integració amb el paisatge rocós que l’envolta. Les cases semblen sorgir de les formacions naturals, creant una imatge única que combina arquitectura i entorn de forma harmoniosa.
Situat al vessant dret de la vall del riu Montsant, l’entorn natural de Margalef ofereix un espectacle canviant amb les estacions, amb grans blocs de roca, barrancs i una vegetació que canvia segons van passant els mesos.
El poble és un referent internacional per a l’escalada esportiva, amb centenars de vies de diferents nivells. També és ideal per practicar senderisme, espeleologia o simplement gaudir del paisatge. Destaquen les coves del Ximet i la Taverna, molt visitades per aquells que busquen experiències subterrànies.
A nivell patrimonial, destaquen l’església de San Miguel, del segle XVIII, i l’ermita de Sant Salvador, enclavada a la roca. Són exemples de com el patrimoni històric s’adapta a l’entorn natural sense trencar el seu equilibri.
Com arribar a Margalef de Montsant
Margalef es troba a poc més d’una hora i quart de Tarragona per l’AP-7, T-11 i N-420, com a principals vies. Des de Lleida s’arriba en uns 55 minuts i des de Barcelona, en una mica més de dues hores.