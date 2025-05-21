Diari Més

Enoturisme

Els cinc cellers imprescindibles per fer un tast de vins a la DOQ Priorat

Des de la tradició monàstica fins a l’avantguarda vinícola, aquests cinc cellers de la DOQ Priorat t’ofereixen experiències úniques de tast entre vinyes i paisatges espectaculars

Imatge de vinyes a la localitat del Lloar, al Priorat

Imatge de vinyes a la localitat del Lloar, al PrioratMaria Rosa Ferré

L’enoturisme s’ha consolidat com una de les formes de turisme més enriquidores i sostenibles del territori català. Més enllà del tast de vins, aquesta proposta permet endinsar-se en la cultura, el paisatge i la gastronomia locals. A la demarcació de Tarragona, l’enoturisme té un pes especial gràcies a la presència de diverses denominacions d’origen vitivinícoles de prestigi, entre les quals destaca, amb força pròpia, la DOQ Priorat.

Amb un paisatge singular de costers de llicorella, vinyes centenàries i pobles amb encant, la DOQ Priorat és sinònim d’identitat, esforç i excel·lència. Aquesta denominació és una de les dues úniques a Espanya amb el reconeixement de Qualificada, i ha posat la regió al mapa internacional dels grans vins. Visitar el Priorat és una experiència immersiva on cada celler explica una història i cada copa transmet l’essència d’un territori únic.

En aquest context privilegiat, et presentem cinc cellers que ofereixen experiències de tast que combinen autenticitat, paisatge i qualitat excepcional.

Perinet (Poboleda)

Aquest celler modern i envoltat per la Serra del Montsant ofereix visites guiades que combinen arquitectura contemporània, vins d’alta gamma i vistes espectaculars. El tast inclou vins com el 1194 o el Perinet, elaborats amb garnatxa i carinyena de vinyes en terrasses escarpades.

  • Preu visita: 30,00 €
  • Visita tast de bótes: 75 €
  • Durada: 1 h 30 min
  • Idiomes de la visita: Català / Castellà / Anglès | Rus i Ucranià (amb reserva prèvia)
Imatge de Perinet Winery.

Imatge de Perinet Winery.Perinet Winery

La Conreria d'Scala Dei (Escaladei)

Petit celler situat a l’emblemàtic Escaladei, bressol del Priorat, fundat el 1997 per tres amics: un enòleg, un mestre i un mossèn, en una propietat d’aquest darrer. Elabora a partir dels raïms procedents de les seves pròpies vinyes. Els seus vins, reconeguts internacionalment, són un fidel reflex de la zona i de la seva història i cultura vitivinícoles.

  • Preu: 20,00 €
  • Visita amb Tast Premium 4 vins: 20,00 €
  • Visita amb Tast Excellence 6 vins: 30,00 €
  • Durada de la visita: 1 h 15 min
  • Idiomes de la visita: Català / Castellà / Anglès
Imatge de la Conreria d'Scala Dei.

Mas Alta (La Vilella Alta)

Mas Alta aposta per vins d’alta expressió i qualitat. Ofereix tastos exclusius en un entorn elegant, amb vistes panoràmiques al cor del Priorat. Els seus vins com La Basseta o La Creu Alta són un reflex fidel del territori.

  • Preu visita 35,00 €
  • Tast de 4 vins: 35 €
  • Durada: 1 h / 2h
  • Idiomes de la visita: Català / Castellà / Anglès
Imatge del Mas Alta.

Imatge del Mas Alta.Bodegas Mas Alta

Giol Porrera (Porrera)

Un petit celler familiar amb un encant rústic i autèntic, on l’estimació per la terra es transmet a cada copa. Giol Porrera ofereix tastos personalitzats i una acollida propera, amb vins elaborats artesanalment i gran caràcter.

  • Preu: 12,00 €
  • Durada: 1:30h
  • Idiomes de la visita: Català / Castellà / Anglès / Francès / Alemany
Imatge de la vinyeda de Giol Porrera.

Imatge de la vinyeda de Giol Porrera.Giol Porrera

Buil & Giné (Gratallops)

Amb una terrassa icònica amb vistes al Priorat, aquest celler combina enoturisme i gastronomia. A més dels tastos, ofereix experiències com visites al museu del vi i maridatges amb productes locals. Vins com el Giné Giné o el Joan Giné en són referents.

  • Preu visita: 25,00 €
  • Durada de la visita: 2 h
  • Idiomes de la visita: Català / Castellà / Anglès / Italià
Imatge del celler Buil&Giné.

Imatge del celler Buil&Giné.Buil&Giné

