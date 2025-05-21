Enoturisme
Els cinc cellers imprescindibles per fer un tast de vins a la DOQ Priorat
Des de la tradició monàstica fins a l’avantguarda vinícola, aquests cinc cellers de la DOQ Priorat t’ofereixen experiències úniques de tast entre vinyes i paisatges espectaculars
L’enoturisme s’ha consolidat com una de les formes de turisme més enriquidores i sostenibles del territori català. Més enllà del tast de vins, aquesta proposta permet endinsar-se en la cultura, el paisatge i la gastronomia locals. A la demarcació de Tarragona, l’enoturisme té un pes especial gràcies a la presència de diverses denominacions d’origen vitivinícoles de prestigi, entre les quals destaca, amb força pròpia, la DOQ Priorat.
Amb un paisatge singular de costers de llicorella, vinyes centenàries i pobles amb encant, la DOQ Priorat és sinònim d’identitat, esforç i excel·lència. Aquesta denominació és una de les dues úniques a Espanya amb el reconeixement de Qualificada, i ha posat la regió al mapa internacional dels grans vins. Visitar el Priorat és una experiència immersiva on cada celler explica una història i cada copa transmet l’essència d’un territori únic.
En aquest context privilegiat, et presentem cinc cellers que ofereixen experiències de tast que combinen autenticitat, paisatge i qualitat excepcional.
Perinet (Poboleda)
Aquest celler modern i envoltat per la Serra del Montsant ofereix visites guiades que combinen arquitectura contemporània, vins d’alta gamma i vistes espectaculars. El tast inclou vins com el 1194 o el Perinet, elaborats amb garnatxa i carinyena de vinyes en terrasses escarpades.
- Preu visita: 30,00 €
- Visita tast de bótes: 75 €
- Durada: 1 h 30 min
- Idiomes de la visita: Català / Castellà / Anglès | Rus i Ucranià (amb reserva prèvia)
La Conreria d'Scala Dei (Escaladei)
Petit celler situat a l’emblemàtic Escaladei, bressol del Priorat, fundat el 1997 per tres amics: un enòleg, un mestre i un mossèn, en una propietat d’aquest darrer. Elabora a partir dels raïms procedents de les seves pròpies vinyes. Els seus vins, reconeguts internacionalment, són un fidel reflex de la zona i de la seva història i cultura vitivinícoles.
- Preu: 20,00 €
- Visita amb Tast Premium 4 vins: 20,00 €
- Visita amb Tast Excellence 6 vins: 30,00 €
- Durada de la visita: 1 h 15 min
- Idiomes de la visita: Català / Castellà / Anglès
Mas Alta (La Vilella Alta)
Mas Alta aposta per vins d’alta expressió i qualitat. Ofereix tastos exclusius en un entorn elegant, amb vistes panoràmiques al cor del Priorat. Els seus vins com La Basseta o La Creu Alta són un reflex fidel del territori.
- Preu visita 35,00 €
- Tast de 4 vins: 35 €
- Durada: 1 h / 2h
- Idiomes de la visita: Català / Castellà / Anglès
Giol Porrera (Porrera)
Un petit celler familiar amb un encant rústic i autèntic, on l’estimació per la terra es transmet a cada copa. Giol Porrera ofereix tastos personalitzats i una acollida propera, amb vins elaborats artesanalment i gran caràcter.
- Preu: 12,00 €
- Durada: 1:30h
- Idiomes de la visita: Català / Castellà / Anglès / Francès / Alemany
Buil & Giné (Gratallops)
Amb una terrassa icònica amb vistes al Priorat, aquest celler combina enoturisme i gastronomia. A més dels tastos, ofereix experiències com visites al museu del vi i maridatges amb productes locals. Vins com el Giné Giné o el Joan Giné en són referents.
- Preu visita: 25,00 €
- Durada de la visita: 2 h
- Idiomes de la visita: Català / Castellà / Anglès / Italià