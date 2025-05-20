Enocultura
La Fira del Vi de Tarragona torna a la plaça Corsini del 30 de maig a l'1 de Juny
Catorze cellers i sis parades del Mercat Central participaran a la nova edició de la Fira del Vi
La Plaça Corsini tornarà a ser un any més l’epicentre vinícola dels vins DO Tarragona a la ciutat amb la celebració d’una nova edició de la Fira del Vi. Del 30 de maig a l’1 de juny un total de catorze cellers i sis parades del Mercat Central oferiran les seves propostes gastronòmiques i vinícoles en el marc d’una de les fires més icòniques i consolidades de la ciutat.
L’interior del Mercat Central de Tarragona ha estat l’escenari de la presentació dels detalls de l’edició 2025 de la Fira del Vi, que ha comptat amb la presència de la presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan; i de la presidenta del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Tarragona, Maria Rosa Blanch.
La presidenta de Mercats i consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha destacat que «la Fira del Vi és una d’aquelles cites ineludibles a la nostra ciutat, on el patrimoni vinícola del nostre territori omple la Plaça Corsini durant tres dies. Per Mercats de Tarragona és un plaer donar-li suport un any més i fer possible conjuntament aquesta Fira organitzada fantàsticament per la DO Tarragona. Gràcies als cellers del territori i a les parades del Mercat Central pel seu esforç i implicació amb la Fira. Convidem a tothom a gaudir del 30 de maig a l’1 de juny de l’ambient festiu i gastronòmic que cada any ens apropa la Fira de Vi de Tarragona».
Per la seva banda, la presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanch, ha subratllat que «des de la DO Tarragona valorem i agraïm a Mercats de Tarragona l’oportunitat que ens brinda un any més d’apropar-nos al públic i ajudar-nos a fer que es coneguin de primera mà els nostres vins i els seus elaboradors. Es tracta d’una ocasió molt valuosa per contribuir a fer que les nostres referències estiguin presents en l’imaginari del públic i puguin demanar per elles quan visitin els restaurants i botigues de la ciutat.»
Catorze cellers i sis propostes del Mercat Central
La Fira del Vi comptarà com és habitual amb una oferta molt variada de vins i gastronomia. D’una banda, l’esdeveniment reunirà catorze cellers de quatre comarques tarragonines: Cava Vives Ambròs, Celler Pallarades, Celler Mas d’en Baiget, Mas Amfres, Celler Mas Bella, Molí de Rué, Vins Suñer, Celler Magrinyà Calaf, Cellers Blanch, Cellers Unió, De Muller, Vinícola i secció de crèdit Sant Isidre de Nulles, Casa Vermouth Padró i Celler Mas del Botó. El preu del tiquet de 5 degustacions de vi i la copa serà de 15 euros.
D’altra banda, la oferta de vins de la fira es complementarà amb les propostes culinàries de sis parades del Mercat Central: Formatges Magda, Fruits secs Cristóbal, Carnisseria Meritxell, La Selecta, Cal Jan i Albert Ribot.
Horari de la Fira i activitats
La Fira del Vi DO Tarragona, que compta amb la gestió tècnica de l’empresa de Mercats de Tarragona, estarà oberta al públic en horari de matí i tarda: divendres 30 de maig de 18.00 a 22.30h, dissabte 31 de maig d’11.00 a 15.00h i de 18.00 a 22.30h, i diumenge 1 de juny de 12.00 a 15.00h i de 18.00 a 22.00h.
L’acte d’obertura de la Fira tindrà lloc divendres 30 de maig a les 18.30h a Plaça Corsini i comptarà amb l’actuació musical de la soprano Helena Botella acompanyada a piano i voli pels músics Albert Monyarc i Xavi Òdena.
Una de les novetats de les activitats vinculades a la Fira d’enguany serà el punt de venda i degustació de vins DO Tarragona a l’interior del Mercat Central els dies 30 i 31 de maig de 12.00 a 16.00h. Aquesta activitat, que coincidirà amb el tret de sortida de la 2a edició de la campanya de promoció del peix de proximitat “Tu compres, nosaltres cuinem!”, cuinarà de forma gratuïta diverses varietats de peix comprat al mercat durant els divendres i dissabtes de juny i juliol.
El diumenge 1 de juny al migdia, l’espai de la Fira ha programat un concert vermut a càrrec de Luis Tello (One Man Band), qui interpretarà versions de grans clàssics.
Activitats prèvies
Com és habitual, la Fira del Vi programa un conjunt d’activitats prèvies al cap de setmana. D’una banda, el dimecres 28 de maig el Teatret de Serrallo acollirà la gala de lliurament del concurs de vins de la DO Tarragona, mentre que el 29 de maig el Tarragona Espai Comerç comptarà amb un tast de vins DO Tarragona i showcooking a càrrec de Peix al Plat, on el públic es trobarà amb una proposta gastronòmica amb peix del territori i vins de la DO subratllant la unió d’aquests dos productes tan característics de la zona.
També s’han programat diversos tastos en petit format al Mercat Central de Tarragona els dies 7, 13, 20 i 27 de maig. Més informació a https://dotarragona.cat/.