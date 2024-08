La DO Montsant arrenca una nova verema prematura que es preveu més curta de l'habitual

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Denominació d’Origen Montsant posava en marxa oficialment la seva verema 2024 la tercera setmana d’agost, si bé és cert que alguns cellers ja registraven les primeres pesades els primers dies d’agost. La DO es troba així, un any més, davant una verema més primerenca del que era habitual a la comarca, i que, segons les previsions, serà també més curta.

El Consell Regulador porta ja registrats prop del milió de quilos veremats, especialment a la zona sud de la DO. Com cada any, les diferències a la comarca a l’hora d’iniciar la verema són evidents. Així, els cellers de la zona nord encara no han començat a veremar.

Pel que fa a les previsions de collita, la DO Montsant preveu una disminució de la producció superior al 30% en comparació amb dades mitjanes de verema a la DO. La principal causa d’aquesta reducció és la sequera extrema que viu la comarca, on la majoria d’estacions meteorològiques es troben amb uns registres per sota dels 250 litres a conseqüència del dèficit hídric acumulat des de 2021, i que està sotmetent les vinyes de la comarca a un intens estrès hídric.

En aquest sentit, des del Consell Regulador s’insta al Govern de la Generalitat a treballar amb urgència per assegurar que les infraestructures anunciades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per portar aigua de l’Ebre cap a la comarca del Priorat siguin una realitat l’any 2027, amb l’avançament l’any vinent de l’arribada d’aigua al pantà dels Guiamets. Tanmateix, insisteixen a demanar que, mentre es posen en marxa aquestes mesures, s’han de garantir ajudes compensatòries a cellers i viticultors per pal·liar els efectes de la sequera en una comarca eminentment agrícola on el sector primari és la base de l’economia.

Qualitat del raïm

Malgrat la reducció de la producció a conseqüència de la sequera, aquesta mateixa sequera afavoreix també la qualitat del raïm, ajudant a evitar les malalties associades a la humitat. Això, sumat al fet que el 70% de les vinyes adscrites a la DO Montsant ja són treballades amb tècniques de confusió sexual, i a la gran aposta del Consell Regulador per la sostenibilitat fan que el raïm collit presenti un bon estat sanitari.

Controls per garantir l’origen i la qualitat

Com cada any, el Consell Regulador porta a terme controls basats en el validat a camp de les dades introduïdes al RVC (Registre Vitivinícola de Catalunya) i els aforaments de vinya i cellers. L’objectiu final d’aquests controls s’ajusta a la voluntat de la DO Montsant de continuar aportant garanties de qualitat i origen als consumidors i als professionals del món del vi.

